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Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли

Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли

Дефицит дизельного топлива в мире оценивается в 25% мировой торговли; он обусловлен невозможностью поставок энергоресурсов на внешние рынки из стран Персидского | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:09+0300

2026-10-16T17:09+0300

2026-10-16T17:09+0300

мировая экономика

персидский залив

ближний восток

сша

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в мире оценивается в 25% мировой торговли; он обусловлен невозможностью поставок энергоресурсов на внешние рынки из стран Персидского залива на фоне обострения на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак на пленарном заседании РЭН. "Сегодня рынок испытывает большой дефицит. Дефицит мы оцениваем где-то около 25% мировой торговли. Связано это, в первую очередь, с невозможностью поставок на внешние рынки из стран Персидского залива. Также Россия запретила экспорт с июля месяца для того, чтобы обеспечить насыщение собственного внутреннего рынка дизельным топливом", - сказал Новак, комментируя вопрос о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

персидский залив

ближний восток

сша

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мировая экономика, персидский залив, ближний восток, сша, александр новак