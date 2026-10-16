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Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли
Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли
Дефицит дизельного топлива в мире оценивается в 25% мировой торговли; он обусловлен невозможностью поставок энергоресурсов на внешние рынки из стран Персидского | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:09+0300
2026-10-16T17:09+0300
мировая экономика
персидский залив
ближний восток
сша
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в мире оценивается в 25% мировой торговли; он обусловлен невозможностью поставок энергоресурсов на внешние рынки из стран Персидского залива на фоне обострения на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак на пленарном заседании РЭН. "Сегодня рынок испытывает большой дефицит. Дефицит мы оцениваем где-то около 25% мировой торговли. Связано это, в первую очередь, с невозможностью поставок на внешние рынки из стран Персидского залива. Также Россия запретила экспорт с июля месяца для того, чтобы обеспечить насыщение собственного внутреннего рынка дизельным топливом", - сказал Новак, комментируя вопрос о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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мировая экономика, персидский залив, ближний восток, сша, александр новак
Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Александр Новак
17:09 16.10.2026
 
Новак оценил дефицит дизтоплива в мире в 25% мировой торговли

Новак: дефицит дизтоплива в мире оценивается в 25% мировой торговли

© fotolia.com / ping hanНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© fotolia.com / ping han
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в мире оценивается в 25% мировой торговли; он обусловлен невозможностью поставок энергоресурсов на внешние рынки из стран Персидского залива на фоне обострения на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак на пленарном заседании РЭН.
"Сегодня рынок испытывает большой дефицит. Дефицит мы оцениваем где-то около 25% мировой торговли. Связано это, в первую очередь, с невозможностью поставок на внешние рынки из стран Персидского залива. Также Россия запретила экспорт с июля месяца для того, чтобы обеспечить насыщение собственного внутреннего рынка дизельным топливом", - сказал Новак, комментируя вопрос о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
Мировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШААлександр Новак
 
 
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