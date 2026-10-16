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Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу, заявил Новак

Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу, заявил Новак

Россия готова обеспечивать поставки в Европу энергоресурсов в большем объеме, продолжает исполнять свои контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:12+0300

2026-10-16T17:12+0300

2026-10-16T17:12+0300

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александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия готова обеспечивать поставки в Европу энергоресурсов в большем объеме, продолжает исполнять свои контракты, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы, не Россия отказалась от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше продолжаем исполнять свои контракты", - сказал он, выступая на РЭН. Новак подчеркнул, что за последние пять лет Россия поставила энергоресурсов в Европу на 320 миллиардов долларов, за 9 месяцев 2026 года - 21,3 миллиарда долларов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, газ, европа, москва, александр новак