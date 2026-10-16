https://1prime.ru/20261016/novak-874350190.html
Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак
Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак
Договоренность России и США по дизельному топливу - это прагматичное решение, выгодное всем игрокам рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:13+0300
2026-10-16T17:13+0300
2026-10-16T17:14+0300
россия
сша
москва
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874350190.jpg?1792160040
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Договоренность России и США по дизельному топливу - это прагматичное решение, выгодное всем игрокам рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Во-первых, я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка. Известно, что Россия - один из ключевых игроков рынка, мирового рынка дизельного топлива. Мы традиционно поставляли на мировой рынок примерно 10% от мировой торговли", - сказал он в рамках Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак
Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак
Новак: договоренность России и США по дизельному топливу выгодна всем игрокам рынка
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Договоренность России и США по дизельному топливу - это прагматичное решение, выгодное всем игрокам рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Во-первых, я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка. Известно, что Россия - один из ключевых игроков рынка, мирового рынка дизельного топлива. Мы традиционно поставляли на мировой рынок примерно 10% от мировой торговли", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.