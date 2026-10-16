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Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак

Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ

Сделка по дизелю России и США выгодна рынку, считает Новак

Договоренность России и США по дизельному топливу - это прагматичное решение, выгодное всем игрокам рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:13+0300

2026-10-16T17:13+0300

2026-10-16T17:14+0300

россия

сша

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Договоренность России и США по дизельному топливу - это прагматичное решение, выгодное всем игрокам рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Во-первых, я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка. Известно, что Россия - один из ключевых игроков рынка, мирового рынка дизельного топлива. Мы традиционно поставляли на мировой рынок примерно 10% от мировой торговли", - сказал он в рамках Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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