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Все элементы энергетики критичны для ее устойчивости, заявил Новак
Все элементы энергетики критичны для ее устойчивости, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
Все элементы энергетики критичны для ее устойчивости, заявил Новак
Все элементы энергетики критически важны для ее устойчивости, ради ее обеспечения необходимо прилагать совместные усилия, заявил вице-премьер РФ Александр... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:07+0300
2026-10-16T18:07+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все элементы энергетики критически важны для ее устойчивости, ради ее обеспечения необходимо прилагать совместные усилия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что показал этот год? Мы раньше думали, что энергетика - это такая система устойчивая, серьезная, глобальная, ее сложно поколебать или что-то с ней сделать. Пережили много шоков всевозможных, но при этом у нас сохранялся баланс, и мы в рамках ОПЕК+ регулировали этот баланс, энергетика подстраивалась. Но этот год показал, что все элементы энергетики, начиная от месторождения, нефтепереработки, производства электроэнергии, доставки, логистики - это все элементы достаточно критические и важные для энергетической устойчивости", - сказал он в рамках РЭН-2026. Это словно элементы большого домино, пояснил Новак. "Если потянешь за одну косточку - развалится весь механизм. Ормузский пролив показал, что у нас энергетика не такая уж устойчивая мировая, необходимо нам всем вместе прилагать достаточно сил, чтобы повышать ее устойчивость", - заключил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ормузский пролив, москва, александр новак, опек
Ормузский пролив, МОСКВА, Александр Новак, ОПЕК
Все элементы энергетики критичны для ее устойчивости, заявил Новак
Новак: все элементы энергетики критически важны для ее устойчивости
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все элементы энергетики критически важны для ее устойчивости, ради ее обеспечения необходимо прилагать совместные усилия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что показал этот год? Мы раньше думали, что энергетика - это такая система устойчивая, серьезная, глобальная, ее сложно поколебать или что-то с ней сделать. Пережили много шоков всевозможных, но при этом у нас сохранялся баланс, и мы в рамках ОПЕК+ регулировали этот баланс, энергетика подстраивалась. Но этот год показал, что все элементы энергетики, начиная от месторождения, нефтепереработки, производства электроэнергии, доставки, логистики - это все элементы достаточно критические и важные для энергетической устойчивости", - сказал он в рамках РЭН-2026.
Это словно элементы большого домино, пояснил Новак. "Если потянешь за одну косточку - развалится весь механизм. Ормузский пролив показал, что у нас энергетика не такая уж устойчивая мировая, необходимо нам всем вместе прилагать достаточно сил, чтобы повышать ее устойчивость", - заключил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.