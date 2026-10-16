Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261016/novak-874364075.html
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак
Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:09+0300
2026-10-16T23:09+0300
энергетика
россия
александр новак
дизельное топливо
дизтопливо
дизель
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874364075.jpg?1792181345
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас у нас по мере роста мощностей производства, выхода из ремонта наших нефтеперерабатывающих заводов появилась возможность, полностью обеспечивая внутренний рынок, излишки поставлять на мировые рынки... Сегодня такая возможность уже появляется с учетом, как я уже сказал, полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, дизельное топливо, дизтопливо, дизель
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, дизельное топливо, дизтопливо, дизель
23:09 16.10.2026
 
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак

Новак: Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас у нас по мере роста мощностей производства, выхода из ремонта наших нефтеперерабатывающих заводов появилась возможность, полностью обеспечивая внутренний рынок, излишки поставлять на мировые рынки... Сегодня такая возможность уже появляется с учетом, как я уже сказал, полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Новакдизельное топливодизтопливодизель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала