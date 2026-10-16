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Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак - 16.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак
Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:09+0300
2026-10-16T23:09+0300
2026-10-16T23:09+0300
энергетика
россия
александр новак
дизельное топливо
дизтопливо
дизель
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас у нас по мере роста мощностей производства, выхода из ремонта наших нефтеперерабатывающих заводов появилась возможность, полностью обеспечивая внутренний рынок, излишки поставлять на мировые рынки... Сегодня такая возможность уже появляется с учетом, как я уже сказал, полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, александр новак, дизельное топливо, дизтопливо, дизель
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, дизельное топливо, дизтопливо, дизель
Россия будет наращивать поставки дизтоплива, заявил Новак
Новак: Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия будет наращивать поставки дизтоплива по мере восстановления мощностей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас у нас по мере роста мощностей производства, выхода из ремонта наших нефтеперерабатывающих заводов появилась возможность, полностью обеспечивая внутренний рынок, излишки поставлять на мировые рынки... Сегодня такая возможность уже появляется с учетом, как я уже сказал, полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.