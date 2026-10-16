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Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году
Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году
Грузоперевозки по Севморпути (СМП) в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн с 37 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:25+0300
2026-10-16T23:25+0300
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россия
бизнес
москва
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки по Севморпути (СМП) в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн с 37 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В прошлом году объемы перевозок составили порядка 37 миллионов тонн, в этом году мы ожидаем, что выйдем на 40 миллионов тонн", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Александр Новак
Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году
Новак: Грузоперевозки по Севморпути в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки по Севморпути (СМП) в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн с 37 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В прошлом году объемы перевозок составили порядка 37 миллионов тонн, в этом году мы ожидаем, что выйдем на 40 миллионов тонн", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.