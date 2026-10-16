https://1prime.ru/20261016/novak-874364449.html

Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году

Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о росте грузоперевозок по Севморпути в 2026 году

Грузоперевозки по Севморпути (СМП) в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн с 37 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:25+0300

2026-10-16T23:25+0300

2026-10-16T23:25+0300

россия

бизнес

москва

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874364449.jpg?1792182310

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки по Севморпути (СМП) в 2026 году вырастут до 40 миллионов тонн с 37 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В прошлом году объемы перевозок составили порядка 37 миллионов тонн, в этом году мы ожидаем, что выйдем на 40 миллионов тонн", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, александр новак