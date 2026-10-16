https://1prime.ru/20261016/novgorod-874314120.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T03:03+0300
2026-10-16T03:03+0300
2026-10-16T03:03+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов