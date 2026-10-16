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"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей

"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей

"Эн+ Гидро" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:49+0300

2026-10-16T18:49+0300

2026-10-16T18:49+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Эн+ Гидро" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 250 базисных пунктов. Компания намерена разместить 10-летние облигации серии 001PС-11 с ежемесячными купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Агент по размещению и ESG консультант - Совкомбанк. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от МКООО "Эн+ Холдинг" и АО "Эн+ Генерация".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, банк россии