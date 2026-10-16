Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/obligatsii-874355508.html
"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей
"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей
"Эн+ Гидро" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:49+0300
2026-10-16T18:49+0300
рынок
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874355508.jpg?1792165747
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Эн+ Гидро" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 250 базисных пунктов. Компания намерена разместить 10-летние облигации серии 001PС-11 с ежемесячными купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Агент по размещению и ESG консультант - Совкомбанк. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от МКООО "Эн+ Холдинг" и АО "Эн+ Генерация".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Банк России
18:49 16.10.2026
 
"Эн+ Гидро" соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей

"Эн+ Гидро" 22 октября соберет заявки на зеленые облигации от 10 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Эн+ Гидро" планирует 22 октября собрать заявки инвесторов на зеленые биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 250 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 10-летние облигации серии 001PС-11 с ежемесячными купонами и офертой через два года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября.
Агент по размещению и ESG консультант - Совкомбанк.
Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от МКООО "Эн+ Холдинг" и АО "Эн+ Генерация".
 
РынокРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала