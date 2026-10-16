https://1prime.ru/20261016/ogk-2-874324143.html

ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9%

ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9% - 16.10.2026, ПРАЙМ

ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9%

Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") сократили выработку электроэнергии за девять месяцев 2026 года на 6,9% в годовом выражении - до 37,8... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:53+0300

2026-10-16T10:53+0300

2026-10-16T10:53+0300

газпром

газпром энергохолдинг

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") сократили выработку электроэнергии за девять месяцев 2026 года на 6,9% в годовом выражении - до 37,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "За период с 1 января по 30 сентября электростанции компании выработали 37,8 миллиарда кВтч, что на 6,9% ниже аналогичного показателя прошлого года (40,6 миллиарда кВтч)", - говорится в сообщении. Снижение объемов производства энергии обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования, поясняется там. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов за девять месяцев вырос на 4,8% и составил 3,501 миллиона Гкал. Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления тепла промышленными потребителями в ряде регионов. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").

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