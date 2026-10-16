Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/ogk-2-874324143.html
ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9%
ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9% - 16.10.2026, ПРАЙМ
ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9%
Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") сократили выработку электроэнергии за девять месяцев 2026 года на 6,9% в годовом выражении - до 37,8... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:53+0300
2026-10-16T10:53+0300
газпром
газпром энергохолдинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874324143.jpg?1792137188
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") сократили выработку электроэнергии за девять месяцев 2026 года на 6,9% в годовом выражении - до 37,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "За период с 1 января по 30 сентября электростанции компании выработали 37,8 миллиарда кВтч, что на 6,9% ниже аналогичного показателя прошлого года (40,6 миллиарда кВтч)", - говорится в сообщении. Снижение объемов производства энергии обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования, поясняется там. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов за девять месяцев вырос на 4,8% и составил 3,501 миллиона Гкал. Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления тепла промышленными потребителями в ряде регионов. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, газпром энергохолдинг
Газпром, Газпром энергохолдинг
10:53 16.10.2026
 
ОГК-2 за девять месяцев сократила выработку электроэнергии на 6,9%

Электростанции ОГК-2 за девять месяцев сократили выработку электроэнергии на 6,9%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") сократили выработку электроэнергии за девять месяцев 2026 года на 6,9% в годовом выражении - до 37,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"За период с 1 января по 30 сентября электростанции компании выработали 37,8 миллиарда кВтч, что на 6,9% ниже аналогичного показателя прошлого года (40,6 миллиарда кВтч)", - говорится в сообщении.
Снижение объемов производства энергии обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования, поясняется там.
Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов за девять месяцев вырос на 4,8% и составил 3,501 миллиона Гкал. Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления тепла промышленными потребителями в ряде регионов.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").
 
ГазпромГазпром энергохолдинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала