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В ООН предупредили об опасности перебоев в судоходстве из-за Эль-Ниньо
В ООН предупредили об опасности перебоев в судоходстве из-за Эль-Ниньо - 16.10.2026, ПРАЙМ
В ООН предупредили об опасности перебоев в судоходстве из-за Эль-Ниньо
Перебои в судоходстве через Ормузский пролив на фоне климатического явления Эль-Ниньо могут усилить риски для мирового сельского хозяйства и продовольственной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:44+0300
2026-10-16T07:44+0300
2026-10-16T07:44+0300
бизнес
ормузский пролив
сша
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РИМ, 16 окт - ПРАЙМ. Перебои в судоходстве через Ормузский пролив на фоне климатического явления Эль-Ниньо могут усилить риски для мирового сельского хозяйства и продовольственной безопасности, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
"Основной посыл заключается в том, что эти риски могут усиливать друг друга", - сказал он в интервью РИА Новости ко Всемирному продовольственному форуму.
Тореро привел данные ФАО, согласно которым перебои в судоходстве могут усугубить риски для сельскохозяйственного производства, связанные с Эль-Ниньо, из-за повышения цен на ресурсы и сокращения их доступности.
Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений.
При этом ФАО не публиковала единого глобального прогноза, который количественно оценивал бы совокупное влияние перебоев в Ормузском проливе и Эль-Ниньо на урожайность или мировые цены на продовольствие, отметил функционер ФАО.
"Результат будет зависеть от продолжительности перебоев в судоходстве и поставках энергоносителей, сроков и географического масштаба погодных аномалий, календаря посевных работ, решений фермеров об использовании ресурсов, спроса на биотопливо и мер государственной политики", - пояснил экономист.
По его словам, рост цен на энергоносители и удобрения может ограничить сельскохозяйственное производство, а неблагоприятные погодные условия - дополнительно снизить урожайность в затронутых регионах и сократить возможности других стран-производителей компенсировать потери.
"В то же время нарушения торговли и транспортировки могут помешать надежной доставке имеющихся запасов в регионы, испытывающие дефицит, по доступным ценам", - отметил Тореро.
В связи с этим, подчеркнул он, необходимо отслеживать не только перспективы урожая, но и ситуацию на рынках удобрений и энергоносителей, торговые потоки, стоимость грузоперевозок, спрос на биотопливо и динамику продовольственной инфляции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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бизнес, ормузский пролив, сша, израиль, эль-ниньо, фао, оон
Бизнес, Ормузский пролив, США, ИЗРАИЛЬ, Эль-Ниньо, ФАО, ООН
В ООН предупредили об опасности перебоев в судоходстве из-за Эль-Ниньо
Экономист ФАО Тореро: перебои в судоходстве могут усилить риски для сельского хозяйства
РИМ, 16 окт - ПРАЙМ. Перебои в судоходстве через Ормузский пролив на фоне климатического явления Эль-Ниньо могут усилить риски для мирового сельского хозяйства и продовольственной безопасности, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
"Основной посыл заключается в том, что эти риски могут усиливать друг друга", - сказал он в интервью РИА Новости ко Всемирному продовольственному форуму.
Тореро привел данные ФАО, согласно которым перебои в судоходстве могут усугубить риски для сельскохозяйственного производства, связанные с Эль-Ниньо, из-за повышения цен на ресурсы и сокращения их доступности.
Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений.
При этом ФАО не публиковала единого глобального прогноза, который количественно оценивал бы совокупное влияние перебоев в Ормузском проливе и Эль-Ниньо на урожайность или мировые цены на продовольствие, отметил функционер ФАО.
"Результат будет зависеть от продолжительности перебоев в судоходстве и поставках энергоносителей, сроков и географического масштаба погодных аномалий, календаря посевных работ, решений фермеров об использовании ресурсов, спроса на биотопливо и мер государственной политики", - пояснил экономист.
По его словам, рост цен на энергоносители и удобрения может ограничить сельскохозяйственное производство, а неблагоприятные погодные условия - дополнительно снизить урожайность в затронутых регионах и сократить возможности других стран-производителей компенсировать потери.
"В то же время нарушения торговли и транспортировки могут помешать надежной доставке имеющихся запасов в регионы, испытывающие дефицит, по доступным ценам", - отметил Тореро.
В связи с этим, подчеркнул он, необходимо отслеживать не только перспективы урожая, но и ситуацию на рынках удобрений и энергоносителей, торговые потоки, стоимость грузоперевозок, спрос на биотопливо и динамику продовольственной инфляции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.