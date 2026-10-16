Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/operator-874318387.html
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров
Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:48+0300
2026-10-16T08:48+0300
россия
газ
северо-запад
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874318387.jpg?1792129681
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе России и Средней Волге, сказал РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий. "У нас, например, сейчас на Северо-Западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - ответил он в кулуарах "Российской энергетической недели" на вопрос, какие регионы России с энергопрофицитом располагают к размещению дата-центров. Глава "Системного оператора" назвал размещение дата-центров в регионах с избытком электроэнергии рациональным. По его словам, дополнительное строительство генерации сейчас стоит дорого, а в ряде регионов уже есть запасы существующих мощностей, которые можно использовать. В Сибири, отметил Опадчий, ситуация зависит от горизонта планирования. "Если реализовывать проекты, предусмотренные генсхемой, там будут запасы. Если мы проекты генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - сказал он. Ранее, в сентябре, замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев заявил журналистам, что Минэнерго выступает за строительство дата-центров там, где есть доступные энергоресурсы и необходимая инфраструктура. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
северо-запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, северо-запад, москва
РОССИЯ, Газ, Северо-Запад, МОСКВА
08:48 16.10.2026
 
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров

Опадчий: запасы существующих мощностей есть на Северо-Западе и Средней Волге

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе России и Средней Волге, сказал РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий.
"У нас, например, сейчас на Северо-Западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - ответил он в кулуарах "Российской энергетической недели" на вопрос, какие регионы России с энергопрофицитом располагают к размещению дата-центров.
Глава "Системного оператора" назвал размещение дата-центров в регионах с избытком электроэнергии рациональным. По его словам, дополнительное строительство генерации сейчас стоит дорого, а в ряде регионов уже есть запасы существующих мощностей, которые можно использовать.
В Сибири, отметил Опадчий, ситуация зависит от горизонта планирования. "Если реализовывать проекты, предусмотренные генсхемой, там будут запасы. Если мы проекты генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - сказал он.
Ранее, в сентябре, замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев заявил журналистам, что Минэнерго выступает за строительство дата-центров там, где есть доступные энергоресурсы и необходимая инфраструктура.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯГазСеверо-ЗападМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала