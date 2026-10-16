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В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров - 16.10.2026, ПРАЙМ
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров
Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:48+0300
2026-10-16T08:48+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе России и Средней Волге, сказал РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий.
"У нас, например, сейчас на Северо-Западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - ответил он в кулуарах "Российской энергетической недели" на вопрос, какие регионы России с энергопрофицитом располагают к размещению дата-центров.
Глава "Системного оператора" назвал размещение дата-центров в регионах с избытком электроэнергии рациональным. По его словам, дополнительное строительство генерации сейчас стоит дорого, а в ряде регионов уже есть запасы существующих мощностей, которые можно использовать.
В Сибири, отметил Опадчий, ситуация зависит от горизонта планирования. "Если реализовывать проекты, предусмотренные генсхемой, там будут запасы. Если мы проекты генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - сказал он.
Ранее, в сентябре, замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев заявил журналистам, что Минэнерго выступает за строительство дата-центров там, где есть доступные энергоресурсы и необходимая инфраструктура.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, Газ, Северо-Запад, МОСКВА
В "Системном операторе" рассказали о запасах мощностей для дата-центров
Опадчий: запасы существующих мощностей есть на Северо-Западе и Средней Волге
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Запасы существующих мощностей, которые позволяют подключать новых потребителей, включая дата-центры, без строительства новой генерации, есть на Северо-Западе России и Средней Волге, сказал РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий.
"У нас, например, сейчас на Северо-Западе есть определенные избытки, можно подключать потребителей и не строить под это новую генерацию. У нас на Средней Волге есть определенные объемы", - ответил он в кулуарах "Российской энергетической недели" на вопрос, какие регионы России с энергопрофицитом располагают к размещению дата-центров.
Глава "Системного оператора" назвал размещение дата-центров в регионах с избытком электроэнергии рациональным. По его словам, дополнительное строительство генерации сейчас стоит дорого, а в ряде регионов уже есть запасы существующих мощностей, которые можно использовать.
В Сибири, отметил Опадчий, ситуация зависит от горизонта планирования. "Если реализовывать проекты, предусмотренные генсхемой, там будут запасы. Если мы проекты генсхемы не строим, то мы существующим ростом потребления эти объемы выберем", - сказал он.
Ранее, в сентябре, замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев заявил журналистам, что Минэнерго выступает за строительство дата-центров там, где есть доступные энергоресурсы и необходимая инфраструктура.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.