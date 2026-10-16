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В "Согласии" рассказали, сколько стоит ОСАГО в разных регионах России
В "Согласии" рассказали, сколько стоит ОСАГО в разных регионах России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В "Согласии" рассказали, сколько стоит ОСАГО в разных регионах России
Цена полиса ОСАГО для одних и тех же моделей автомобилей в разных регионах России может отличаться на несколько тысяч рублей - это связано с территориальными... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:57+0300
2026-10-16T01:57+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цена полиса ОСАГО для одних и тех же моделей автомобилей в разных регионах России может отличаться на несколько тысяч рублей - это связано с территориальными коэффициентами, которые применяют страховщики, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"Цена полиса для одной и той же модели авто может отличаться на несколько тысяч рублей. Например, ОСАГО для Haval Jolion в Москве обойдется примерно в 9,4 тысячи рублей, а в Краснодаре — в 8,1 тысячи рублей", - сказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов.
"Страховая премия по ОСАГО рассчитывается по формуле Банка России и зависит от базового тарифа и корректирующих коэффициентов. При расчете полиса учитываются не только характеристики автомобиля, но и регион, в котором он зарегистрирован", - объяснил он.
Территориальные коэффициенты утверждает ЦБ. По сути, это индекс аварийности региона: чем чаще в нем случаются ДТП, чем больше обращений за выплатами по ОСАГО, тем выше становится коэффициент, и соответственно – дороже полис для каждого автовладельца.
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В "Согласии" рассказали, сколько стоит ОСАГО в разных регионах России
"Согласие": цена ОСАГО для разных моделей авто может отличаться на несколько тысяч рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цена полиса ОСАГО для одних и тех же моделей автомобилей в разных регионах России может отличаться на несколько тысяч рублей - это связано с территориальными коэффициентами, которые применяют страховщики, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"Цена полиса для одной и той же модели авто может отличаться на несколько тысяч рублей. Например, ОСАГО для Haval Jolion в Москве обойдется примерно в 9,4 тысячи рублей, а в Краснодаре — в 8,1 тысячи рублей", - сказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов.
"Страховая премия по ОСАГО рассчитывается по формуле Банка России и зависит от базового тарифа и корректирующих коэффициентов. При расчете полиса учитываются не только характеристики автомобиля, но и регион, в котором он зарегистрирован", - объяснил он.
Территориальные коэффициенты утверждает ЦБ. По сути, это индекс аварийности региона: чем чаще в нем случаются ДТП, чем больше обращений за выплатами по ОСАГО, тем выше становится коэффициент, и соответственно – дороже полис для каждого автовладельца.