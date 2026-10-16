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РСТ: оснований для порчи загранпаспортов в Таиланде нет

РСТ: оснований для порчи загранпаспортов в Таиланде нет - 16.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: оснований для порчи загранпаспортов в Таиланде нет

Оснований говорить о намеренной порче российских загранпаспортов сотрудниками иммиграционной службы в аэропорту Таиланда нет, однако если документ заметно... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:48+0300

2026-10-16T15:48+0300

2026-10-16T15:48+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Оснований говорить о намеренной порче российских загранпаспортов сотрудниками иммиграционной службы в аэропорту Таиланда нет, однако если документ заметно поврежден, нужно зафиксировать все обстоятельства, а затем связаться с российским консульством и уточнить, можно ли продолжать им пользоваться, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что миграционные сотрудники Таиланда портят загранпаспорта российским туристам — отдыхающие жалуются, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах. "Оснований говорить о намеренной порче именно российских паспортов или специальном распоряжении на этот счет нет. Отдельный сотрудник может действовать неаккуратно, однако такие случаи не следует без дополнительных подтверждений представлять как массовую практику", — сказал руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль, его слова приводит РСТ. "При этом туристам стоит проверять паспорт после того, как передавали его сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы. Небольшое отверстие от скобы само по себе не означает автоматической недействительности документа", - добавили в союзе. Так, необходимо оценить характер повреждения: затронуты ли защитные элементы, целостность бланка, фотография, машиночитаемая зона и читаемость данных. В случае, если к паспорту прикрепили документ, не нужно вырывать скобу и отрывать наклейку силой: так можно увеличить повреждение. "Попросите сотрудника снять бумагу аккуратно. При необходимости заранее вежливо попросите не прикреплять документы степлером. Паспорт в поездке лучше хранить в сухом водонепроницаемом чехле или пакете", - посоветовал Кайль. При этом, если паспорт заметно поврежден, следует сразу обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы аэропорта, попросить зафиксировать обстоятельства и сделать фотографии повреждений. После нужно связаться с российским консульством и уточнить, можно ли продолжать пользоваться документом. "При признании паспорта непригодным консульство разъяснит порядок оформления документа для возвращения в Россию", - заключили в РСТ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, таиланд, российский союз туриндустрии, рст