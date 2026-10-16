https://1prime.ru/20261016/otpusk-874333541.html

Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей

Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей - 16.10.2026, ПРАЙМ

Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" провел опрос среди россиян и выяснил, как они реагируют на фотографии и видео друзей, знакомых или... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:25+0300

2026-10-16T13:25+0300

2026-10-16T13:25+0300

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" провел опрос среди россиян и выяснил, как они реагируют на фотографии и видео друзей, знакомых или коллег из путешествий. Почти 8 из 10 опрошенных (около 80%) испытывают желание отправиться в путешествие после просмотра отпускного контента в социальных сетях.Чужой отпуск чаще вызывает у россиян положительные эмоции. Почти каждый второй участник исследования искренне радуется за тех, кто отправился в путешествие, и вдохновляется их опытом (по 46%). Еще 45% с интересом следят за отпускным контентом знакомых.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, отпуск, работа