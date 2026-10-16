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Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей
Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей
Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" провел опрос среди россиян и выяснил, как они реагируют на фотографии и видео друзей, знакомых или... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:25+0300
2026-10-16T13:25+0300
бизнес
отпуск
работа
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" провел опрос среди россиян и выяснил, как они реагируют на фотографии и видео друзей, знакомых или коллег из путешествий. Почти 8 из 10 опрошенных (около 80%) испытывают желание отправиться в путешествие после просмотра отпускного контента в социальных сетях.Чужой отпуск чаще вызывает у россиян положительные эмоции. Почти каждый второй участник исследования искренне радуется за тех, кто отправился в путешествие, и вдохновляется их опытом (по 46%). Еще 45% с интересом следят за отпускным контентом знакомых.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, отпуск, работа
Бизнес, отпуск, работа
13:25 16.10.2026
 
Зависть к отпуску: 80% россиян готовы сорваться после фото друзей

Опрос "Островка": чужой отпуск вдохновляет 46% и еще 45% следят за ним с интересом

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" провел опрос среди россиян и выяснил, как они реагируют на фотографии и видео друзей, знакомых или коллег из путешествий. Почти 8 из 10 опрошенных (около 80%) испытывают желание отправиться в путешествие после просмотра отпускного контента в социальных сетях.
Чужой отпуск чаще вызывает у россиян положительные эмоции. Почти каждый второй участник исследования искренне радуется за тех, кто отправился в путешествие, и вдохновляется их опытом (по 46%). Еще 45% с интересом следят за отпускным контентом знакомых.
 
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