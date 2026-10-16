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Папа Римский призвал перенаправить средства в военную промышленность
Папа Римский призвал перенаправить средства в военную промышленность - 16.10.2026, ПРАЙМ
Папа Римский призвал перенаправить средства в военную промышленность
Папа Римский Лев XIV призвал перенаправить средства, вкладываемые в военную промышленность, на исследования в области устойчивого сельского хозяйства и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
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ВАТИКАН, 16 окт - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал перенаправить средства, вкладываемые в военную промышленность, на исследования в области устойчивого сельского хозяйства и восстановление деградировавших земель.
"Существует настоятельный этический императив перенаправить ресурсы, инвестируемые в военную промышленность, на исследования в области устойчивого сельского хозяйства и восстановление деградировавших земель", - говорится в послании понтифика генеральному директору Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по случаю Всемирного дня продовольствия, отмечаемого в пятницу.
Папа призвал ФАО и ее государства-члены не ограничиваться абстрактными анализами и заявлениями с ограниченным эффектом.
"Настало время проявить моральную смелость", - подчеркнул он.
По словам понтифика, необходимо сформировать новый глобальный продовольственный порядок, в котором технологические инновации будут безусловно подчинены уважению к человеческому достоинству, дарованному Богом, и всеобщему благу.
"Если мы посеем неэтичные инновации, основанные на стремлении господствовать над землей и исключать слабых, то пожнем оскудение и конфликты. Если же инновации будут рождаться из уважения к естественному порядку и справедливости по отношению к голодающим, завтра человечество получит стол, накрытый для его пропитания", - заключил папа Лев.
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промышленность, оон, фао
Папа Римский призвал перенаправить средства в военную промышленность
Папа Римский Лев XIV призвал перенаправить военные деньги на устойчивое сельское хозяйство
ВАТИКАН, 16 окт - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал перенаправить средства, вкладываемые в военную промышленность, на исследования в области устойчивого сельского хозяйства и восстановление деградировавших земель.
"Существует настоятельный этический императив перенаправить ресурсы, инвестируемые в военную промышленность, на исследования в области устойчивого сельского хозяйства и восстановление деградировавших земель", - говорится в послании понтифика генеральному директору Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по случаю Всемирного дня продовольствия, отмечаемого в пятницу.
Папа призвал ФАО и ее государства-члены не ограничиваться абстрактными анализами и заявлениями с ограниченным эффектом.
"Настало время проявить моральную смелость", - подчеркнул он.
По словам понтифика, необходимо сформировать новый глобальный продовольственный порядок, в котором технологические инновации будут безусловно подчинены уважению к человеческому достоинству, дарованному Богом, и всеобщему благу.
"Если мы посеем неэтичные инновации, основанные на стремлении господствовать над землей и исключать слабых, то пожнем оскудение и конфликты. Если же инновации будут рождаться из уважения к естественному порядку и справедливости по отношению к голодающим, завтра человечество получит стол, накрытый для его пропитания", - заключил папа Лев.