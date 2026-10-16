Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/passazhiry-874329047.html
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода - 16.10.2026, ПРАЙМ
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:16+0300
2026-10-16T12:16+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874329047.jpg?1792142176
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы по принципу наземного уличного метро. За полгода работы Т2 пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок, а пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что Московский трамвайный диаметр Т2 связал южные и восточные районы столицы через центр города, его маршрут проходит через 13 районов в пяти административных округах столицы. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут проходит от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево и обеспечивает удобные пересадки на другие виды городского и железнодорожного транспорта.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
12:16 16.10.2026
 
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода

Ликсутов: пассажиры на трамвайном диаметре Т2 совершили более 11,5 миллиона поездок

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы по принципу наземного уличного метро. За полгода работы Т2 пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок, а пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что Московский трамвайный диаметр Т2 связал южные и восточные районы столицы через центр города, его маршрут проходит через 13 районов в пяти административных округах столицы. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут проходит от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево и обеспечивает удобные пересадки на другие виды городского и железнодорожного транспорта.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала