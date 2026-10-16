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Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода

Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода - 16.10.2026, ПРАЙМ

Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода

Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:16+0300

2026-10-16T12:16+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы по принципу наземного уличного метро. За полгода работы Т2 пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок, а пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что Московский трамвайный диаметр Т2 связал южные и восточные районы столицы через центр города, его маршрут проходит через 13 районов в пяти административных округах столицы. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут проходит от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево и обеспечивает удобные пересадки на другие виды городского и железнодорожного транспорта.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин