https://1prime.ru/20261016/passazhiry-874329047.html
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода - 16.10.2026, ПРАЙМ
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:16+0300
2026-10-16T12:16+0300
2026-10-16T12:16+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874329047.jpg?1792142176
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы по принципу наземного уличного метро. За полгода работы Т2 пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок, а пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что Московский трамвайный диаметр Т2 связал южные и восточные районы столицы через центр города, его маршрут проходит через 13 районов в пяти административных округах столицы. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут проходит от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево и обеспечивает удобные пересадки на другие виды городского и железнодорожного транспорта.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на Т2 в Москве за полгода
Ликсутов: пассажиры на трамвайном диаметре Т2 совершили более 11,5 миллиона поездок
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 11,5 миллиона поездок совершили пассажиры на трамвайном диаметре Т2 в Москве за полгода, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы по принципу наземного уличного метро. За полгода работы Т2 пассажиры совершили более 11,5 миллиона поездок, а пиковый поток достиг 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность Московских трамвайных диаметров у москвичей", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что Московский трамвайный диаметр Т2 связал южные и восточные районы столицы через центр города, его маршрут проходит через 13 районов в пяти административных округах столицы. Его протяженность составляет 33 километра. Маршрут проходит от станции метро "Чертановская" до МЦД Новогиреево и обеспечивает удобные пересадки на другие виды городского и железнодорожного транспорта.