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"Гранд Сервис Экспресс" за лето перевез почти 2,2 миллиона пассажиров

"Гранд Сервис Экспресс" за лето перевез почти 2,2 миллиона пассажиров - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Гранд Сервис Экспресс" за лето перевез почти 2,2 миллиона пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Прошедший летний сезон стал тяжелым для сотрудников и пассажиров поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" на фоне... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:54+0300

2026-10-16T13:54+0300

2026-10-16T13:54+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Прошедший летний сезон стал тяжелым для сотрудников и пассажиров поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" на фоне участившихся атак на Крымский полуостров, однако перевозчик оперативно реагировал на внешние вызовы и с 1 мая по 30 сентября перевез почти 2,2 миллиона пассажиров, сообщил глава компании Александр Ганов. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. В мероприятии принял участие гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Курортный сезон начался для нашей компании хорошо. Мы запустили еще один быстрый поезд в Крым. От Москвы до Керчи - ровно за сутки. В мае предложили пассажирам на 8% мест больше, чем в прошлом году. А в нашей маршрутной сети было 20 поездов и 5 прицепных групп", - рассказал Ганов, выступая на мероприятии РЖД. По его словам, с 1 июня на полуостров начались атаки, в том числе на станцию Джанкой. В июне и июле произошло 57 перерывов в железнодорожном движении, 51 случай закрытия движения по Крымскому мосту, а также 25 случаев задержек пассажирских поездов. "Нам пришлось отменить несколько рейсов и оперативно пересадить пассажиров в другие составы. С начала июня кратно выросли объемы работы с пассажирами: количество звонков в колл-центр, обращения на форму обратной связи, вопросы в соцсетях", - объяснил Ганов. Он добавил, что также оперативно было принято решение о создании пересадочного хаба на вокзале Керчи, который был рассчитан на 200 человек. "В отдельные дни через него проходило до 12 тысяч пассажиров "Таврии". …20 июня Керчь становится конечной станцией для всех крымских поездов. Дальше пассажиров везут автобусами", - отметил глава ГСЭ. По его словам, к концу курортного сезона курсировали 14 поездов: 7 в Крым и 7 по материку, включая флагманский "Гранд Экспресс". "Вместе они перевезли за лето 2 миллиона 164 тысячи пассажиров. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году. Однако, у нас получилось главное: сохранить коллектив, дать сотрудникам возможность работать, задействовать высвобожденные составы и организовать дополнительные места на популярных курортных направлениях по материку", - сказал топ-менеджер. Он подчеркнул, что для компании главной целью остаются довольные пассажиры. "Мы еще раз убедились, что готовы к самым сложным вызовам, хотя надеемся, что в будущем нам эти навыки не понадобятся. И наша крымская маршрутная сеть будет только увеличиваться", - заключил он.

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