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ПДС для молодых: как начать копить с господдержкой

ПДС для молодых: как начать копить с господдержкой - 16.10.2026, ПРАЙМ

ПДС для молодых: как начать копить с господдержкой

В молодости перед человеком стоит непростая задача: нужно решать текущие финансовые вопросы и одновременно думать о будущем. В 20–30 лет значительная часть... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:05+0300

2026-10-16T05:05+0300

2026-10-16T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

пдс

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В молодости перед человеком стоит непростая задача: нужно решать текущие финансовые вопросы и одновременно думать о будущем. В 20–30 лет значительная часть дохода уходит на образование, аренду жилья или ипотеку. Поэтому долгосрочные накопления часто откладываются до 40 лет. Но чем позже мы начинаем копить, тем выше финансовая нагрузка. Ранний старт позволяет использовать время как главный ресурс и накапливать резерв небольшими суммами.При формировании накоплений размер регулярного взноса имеет меньшее значение, чем системность и дисциплина. Для начала достаточно выделять на долгосрочные цели 3–5% дохода — это не создаст давления на текущий бюджет.Один из инструментов, позволяющих копить с господдержкой, — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это относительно новый финансовый продукт, который можно использовать для разных задач: покупки жилья, оплаты образования, создания дополнительного капитала после завершения карьеры. Программа позволяет решать несколько финансовых задач параллельно, не откладывая формирование капитала на потом.Среди ключевых преимуществ ПДС — государственное софинансирование личных взносов до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия. Также можно ежегодно получать налоговый вычет с внесенной суммы до 400 тысяч рублей. Кроме того, действует защита в рамках системы гарантирования АСВ: личные взносы с учетом инвестиционного дохода гарантированы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Сверх этой суммы гарантируются средства от государства в виде софинансирования и вся сумма переведенных пенсионных накоплений, если они есть у участника.По итогам 2024 и 2025 годов средняя доходность инвестирования средств в ПДС составила около 20% и 19% соответственно, тогда как инфляция была на уровне 9,5% и 5,6% годовых.Начало накоплений в молодом возрасте позволяет за более короткий срок сформировать необходимый капитал. Например, если человек в 25 лет при зарплате 120 тысяч рублей начнет ежемесячно перечислять в ПДС по 6 тысяч рублей, то к 40 годам он может создать капитал около 3,6 миллиона рублей. Эти средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, покупку дачи или автомобиля, оплату образования детей. Часть капитала может стать финансовой подушкой безопасности. Размер взноса можно менять в зависимости от дохода и расходов: главное — сформировать привычку регулярно откладывать и сохранять этот подход на длинном горизонте.Раннее начало важно еще и потому, что со временем финансовые приоритеты меняются. У молодых людей это собственное жилье и образование. Позже появляются новые задачи, а уже сформированный капитал позволяет не начинать с нуля при изменении жизненных обстоятельств. Поэтому долгосрочные накопления лучше рассматривать как основу, которую можно формировать заранее и адаптировать под разные этапы жизни.Автор: Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

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2026

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Алексей Денисов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874270194_18:0:978:960_100x100_80_0_0_b3b04004ddcdc26f2254fb80d240b3b2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Денисов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874270194_18:0:978:960_100x100_80_0_0_b3b04004ddcdc26f2254fb80d240b3b2.jpg

мнения аналитиков, финансы, пдс