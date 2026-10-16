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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян
Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года будут проиндексированы почти для 3,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель президиума центрального правления | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:02+0300
2026-10-16T07:02+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874316404.jpg?1792123336
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года будут проиндексированы почти для 3,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский. "Индексация социальных пенсией коснется 3,491 миллиона человек. Из них практически большая часть, подавляющая часть - это неработающие пенсионеры", - сказал Рязанский. Он уточнил, что к таким категориям граждан относятся россияне, у которых недостаточно страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, согласно законодательству, данное повышение традиционно затронет людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, не имеющих трудового стажа, а также детей, потерявших кормильца.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
07:02 16.10.2026
 
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют почти для 3,5 миллиона россиян

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года будут проиндексированы почти для 3,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" Валерий Рязанский.
"Индексация социальных пенсией коснется 3,491 миллиона человек. Из них практически большая часть, подавляющая часть - это неработающие пенсионеры", - сказал Рязанский.
Он уточнил, что к таким категориям граждан относятся россияне, у которых недостаточно страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.
Кроме того, согласно законодательству, данное повышение традиционно затронет людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, не имеющих трудового стажа, а также детей, потерявших кормильца.
 
 
 
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