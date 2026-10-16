https://1prime.ru/20261016/penza-874313877.html

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения - 16.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T02:12+0300

2026-10-16T02:12+0300

2026-10-16T02:12+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍‍‍Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, росавиация