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Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки
Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки - 16.10.2026, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в пятницу открыта после двухдневной приостановки из-за шторма в Татарском проливе, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T02:30+0300
2026-10-16T02:30+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в пятницу открыта после двухдневной приостановки из-за шторма в Татарском проливе, сообщил региональный главк МЧС России.
"С 7.00 (23.00 четверга мск) 16 октября открыта паромная переправа Ванино – Холмск", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба отмечает, что паром "Сахалин-9" уже направляется в порт Холмск.
Работа морской переправы между Сахалином и материком была приостановлена в среду из-за обширного циклона в Татарском проливе. Все паромы пережидали непогоду в порту Ванино.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10".
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Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, Татарский пролив, порт Ванино, МЧС
Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки
МЧС: паромная переправа Холмск – Ванино открылась после двухдневной приостановки
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в пятницу открыта после двухдневной приостановки из-за шторма в Татарском проливе, сообщил региональный главк МЧС России.
"С 7.00 (23.00 четверга мск) 16 октября открыта паромная переправа Ванино – Холмск", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба отмечает, что паром "Сахалин-9" уже направляется в порт Холмск.
Работа морской переправы между Сахалином и материком была приостановлена в среду из-за обширного циклона в Татарском проливе. Все паромы пережидали непогоду в порту Ванино.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10".