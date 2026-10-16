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Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки

Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки - 16.10.2026, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск - Ванино открыта после двухдневной приостановки

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в пятницу открыта после двухдневной приостановки из-за шторма в Татарском проливе, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T02:30+0300

2026-10-16T02:30+0300

2026-10-16T02:30+0300

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мчс

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в пятницу открыта после двухдневной приостановки из-за шторма в Татарском проливе, сообщил региональный главк МЧС России. "С 7.00 (23.00 четверга мск) 16 октября открыта паромная переправа Ванино – Холмск", - говорится в сообщении ведомства. Пресс-служба отмечает, что паром "Сахалин-9" уже направляется в порт Холмск. Работа морской переправы между Сахалином и материком была приостановлена в среду из-за обширного циклона в Татарском проливе. Все паромы пережидали непогоду в порту Ванино. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Основную нагрузку выполняют грузопассажирские дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10".

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бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино, мчс