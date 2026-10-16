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Юрист объяснил, когда переводы на карту приводят к доначислению налогов

Юрист объяснил, когда переводы на карту приводят к доначислению налогов - 16.10.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснил, когда переводы на карту приводят к доначислению налогов

Финансовые эксперты часто предупреждают россиян о денежных переводах, которые способны насторожить банк и налоговую инспекцию. Однако, как рассказал агентству... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T03:03+0300

2026-10-16T03:03+0300

2026-10-16T03:03+0300

эксклюзив

финансы

верховный суд

фнс россии

денежные переводы

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Финансовые эксперты часто предупреждают россиян о денежных переводах, которые способны насторожить банк и налоговую инспекцию. Однако, как рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической компании "ЯПРАВ", председатель комитета по налогам МГО "Опоры России" Павел Зюков, чтобы помочь, а не напугать население, важно разобраться, где проходит граница между обычным переводом и налоговым риском.Главное, что стоит запомнить: сам по себе перевод денег с карты на карту между физическими лицами объектом налогообложения не является. ФНС России не раз поясняла, что безвозмездно полученные гражданами деньги, в том числе банковским переводом, НДФЛ не облагаются. Подарок от родителей, возврат долга или сбор коллег на юбилей - налоговых последствий не влекут."Иное дело, если через карту фактически идет оплата за товары, услуги или аренду. В этом случае налоговики будут исходить не из того, как назван платеж, а из того, за что на самом деле получены деньги", - говорит Зюков.Именно поэтому, по его словам, регулярные поступления за услуги без статуса ИП или самозанятого, ежемесячные переводы одинаковых сумм от одного человека или выплата "зарплаты" с личной карты руководителя вызывают у инспекции обоснованные вопросы.Судебная практика 2025–2026 годов складывается не в пользу тех, кто пытается замаскировать доход. К примеру, дело о директоре одной из логистических компаний ежемесячно переводил деньги работникам со своей карты, ссылаясь на договоры займа. Суд признал доначисление НДФЛ (около 1,78 миллионов рублей) и страховых взносов (около 1,34 миллиона рублей) законным. В деле клининговой компании, где производились выплаты 341 работнику наличными и переводами от физического лица было доначислено свыше 13,7 миллионов рублей НДФЛ и 31,8 миллиона взносов.Юрист подчеркивает: регистрация исполнителей в качестве самозанятых сама по себе от претензий не защищает. Верховный Суд РФ указал, что штраф не уменьшается на суммы налога на профессиональный доход, которые исполнители уже уплатили. А транзитные переводы — когда деньги приходят от множества людей и почти сразу снимаются наличными — сначала заинтересуют банк, а затем и правоохранительные органы.Если инспекция докажет, что поступления являлись доходом, гражданину доначислят НДФЛ, пени и штрафы: за непредставление декларации — 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей, за неуплату налога — 20%, а при умысле 40%. Для компании, выплачивающей "зарплату" с личных карт, последствия будут значительно серьезнее.Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует простые правила: при получении денег за работу на регулярной основе — нужно зарегистрировать самозанятость или ИП. Если сдается квартира — нужно подать 3-НДФЛ или применить НПД. Если физлицо дает или возвращает долг — необходимо оформлять расписку и указывать назначение платежа.Руководителям нельзя платить работникам со своей личной карты. А получив требование о пояснениях из инспекции или запрос из банка, не следует его игнорировать, а отвечать по существу и с документами. "Бояться самих по себе переводов не стоит — налоговую интересует не перевод, а скрытый за ним доход", - подытожил Павел Зюков.

https://1prime.ru/20261001/ombudsmen-873831831.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, верховный суд, фнс россии, денежные переводы