https://1prime.ru/20261016/pobeda-874314455.html
"Победа" вынужденно корректирует расписание
"Победа" вынужденно корректирует расписание - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Победа" вынужденно корректирует расписание
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы в связи с ограничениями на использование московского... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T03:45+0300
2026-10-16T03:45+0300
2026-10-16T03:45+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, сообщает пресс-служба компании.
Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщала ранее Росавиация.
"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла 16 октября "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.
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бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
"Победа" вынужденно корректирует расписание
"Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, сообщает пресс-служба компании.
Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщала ранее Росавиация.
"В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла 16 октября "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.