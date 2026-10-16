https://1prime.ru/20261016/pobeda-874314455.html

"Победа" вынужденно корректирует расписание

"Победа" вынужденно корректирует расписание - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Победа" вынужденно корректирует расписание

Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы в связи с ограничениями на использование московского... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T03:45+0300

2026-10-16T03:45+0300

2026-10-16T03:45+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

аэропорт внуково

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874314455.jpg?1792111555

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе задерживает и отменяет рейсы в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, сообщает пресс-служба компании. Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщала ранее Росавиация. "В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла 16 октября "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс". Отмечается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково