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Более 50 научных институтов получат поддержку в 2026 году

Более 50 научных институтов получат поддержку в 2026 году - 16.10.2026, ПРАЙМ

Более 50 научных институтов получат поддержку в 2026 году

Более 50 научных институтов и университетов получат в 2026 году поддержку в рамках проекта "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования", на базе... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

технологии

россия

минобрнауки

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Более 50 научных институтов и университетов получат в 2026 году поддержку в рамках проекта "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования", на базе организаций планируется развивать центры коллективного пользования и инжиниринговые центры, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Благодаря проекту "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования" в научных организациях и университетах создаются и развиваются центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, обновляется материально-техническая база. В настоящее время проходит конкурс на отбор участников проекта. "Поддержку получат более 50 научных институтов и университетов, на базе которых планируется создать центры коллективного пользования, инжиниринговые центры или продолжить их развитие. Важно, что не менее 25% средств гранта должны быть потрачены на закупку российского технологического оборудования, что существенно обновит приборную базу организаций", - сказал Фальков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. Министр добавил, что благодаря проекту с 2025 года на развитие 52 центров коллективного пользования и инжиниринговых центров было выделено 12,1 миллиарда рублей, при этом университеты и научные институты привлекли более 2,7 миллиарда рублей внебюджетных средств. С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта "Наука и университеты" было обновлено около 60% приборной базы 275 организаций, расположенных в 45 регионах страны. На это было выделено 64,2 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, минобрнауки