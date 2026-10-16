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В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:20+0300
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог – всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17. Это новые выезды, разгрузка перекрестков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей", – рассказал Брынцалов.
По словам парламентария, к числу значимых объектов, открытых в этом году, относится Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 километров, она соединяет семь федеральных трасс и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Также среди ключевых объектов – Путилковский тоннель: четырехполосный, протяженностью 500 метров, он обеспечивает прямой выезд на МКАД для жителей Путилково.
Помимо строительства, как отметил Брынцалов, в регионе идет масштабный ремонт дорожной сети.
"На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия", – добавил Брынцалов.
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В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
Глава Мособлдумы Брынцалов: в Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог – всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17. Это новые выезды, разгрузка перекрестков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей", – рассказал Брынцалов.
По словам парламентария, к числу значимых объектов, открытых в этом году, относится Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 километров, она соединяет семь федеральных трасс и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Также среди ключевых объектов – Путилковский тоннель: четырехполосный, протяженностью 500 метров, он обеспечивает прямой выезд на МКАД для жителей Путилково.
Помимо строительства, как отметил Брынцалов, в регионе идет масштабный ремонт дорожной сети.
"На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия", – добавил Брынцалов.