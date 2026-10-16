https://1prime.ru/20261016/podmoskove-874312216.html

В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов

В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов

Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T00:20+0300

2026-10-16T00:20+0300

2026-10-16T00:20+0300

бизнес

недвижимость

московская область

подмосковье

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312216.jpg?1792099226

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог – всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17. Это новые выезды, разгрузка перекрестков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей", – рассказал Брынцалов. По словам парламентария, к числу значимых объектов, открытых в этом году, относится Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 километров, она соединяет семь федеральных трасс и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Также среди ключевых объектов – Путилковский тоннель: четырехполосный, протяженностью 500 метров, он обеспечивает прямой выезд на МКАД для жителей Путилково. Помимо строительства, как отметил Брынцалов, в регионе идет масштабный ремонт дорожной сети. "На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия", – добавил Брынцалов.

московская область

подмосковье

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, московская область, подмосковье, москва