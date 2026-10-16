Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/podmoskove-874312216.html
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов
Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:20+0300
2026-10-16T00:20+0300
бизнес
недвижимость
московская область
подмосковье
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312216.jpg?1792099226
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. "В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог – всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17. Это новые выезды, разгрузка перекрестков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей", – рассказал Брынцалов. По словам парламентария, к числу значимых объектов, открытых в этом году, относится Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 километров, она соединяет семь федеральных трасс и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Также среди ключевых объектов – Путилковский тоннель: четырехполосный, протяженностью 500 метров, он обеспечивает прямой выезд на МКАД для жителей Путилково. Помимо строительства, как отметил Брынцалов, в регионе идет масштабный ремонт дорожной сети. "На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия", – добавил Брынцалов.
московская область
подмосковье
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, московская область, подмосковье, москва
Бизнес, Недвижимость, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА
00:20 16.10.2026
 
В Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов

Глава Мособлдумы Брынцалов: в Подмосковье до конца года откроют 17 дорожных объектов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Семнадцать дорожных объектов планируют открыть в Подмосковье до конца года, на текущий момент открыто три, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"В 2026 году в регионе реализуется программа строительства и реконструкции автомобильных дорог – всего 41 объект общей протяженностью более 82 километров. Из них 35 объектов регионального значения и 6 муниципальных. С начала года уже открыто три объекта, до конца года планируем ввести еще 17. Это новые выезды, разгрузка перекрестков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей", – рассказал Брынцалов.
По словам парламентария, к числу значимых объектов, открытых в этом году, относится Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью 45 километров, она соединяет семь федеральных трасс и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и области. Также среди ключевых объектов – Путилковский тоннель: четырехполосный, протяженностью 500 метров, он обеспечивает прямой выезд на МКАД для жителей Путилково.
Помимо строительства, как отметил Брынцалов, в регионе идет масштабный ремонт дорожной сети.
"На 2026 год предусмотрен текущий и капремонт 164 дорог регионального значения протяженностью 585 километров и 1 322 дорог муниципальной сети протяженностью 686 километров. Это почти 1,3 тысячи километров обновленного покрытия", – добавил Брынцалов.
 
БизнесНедвижимостьМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала