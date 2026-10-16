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Поставки ракообразных из России в Южную Корею выросли почти вдвое
Поставки ракообразных из России в Южную Корею выросли почти вдвое - 16.10.2026, ПРАЙМ
Поставки ракообразных из России в Южную Корею выросли почти вдвое
Поставки ракообразных, главным образом крабов, из России в Южную Корею в сентябре этого года взлетели почти вдвое и достигли максимума с начала года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:26+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки ракообразных, главным образом крабов, из России в Южную Корею в сентябре этого года взлетели почти вдвое и достигли максимума с начала года, свидетельствуют данные корейской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за сентябрь 2026 года из РФ в Южную Корею прибыло ракообразных на 49,2 миллиона долларов - это самый большой объем с января. В месячном выражении поставки выросли в 1,8 раза, а в годовом - на 24%. Главным образом это были крабы, также иногда корейцы закупают небольшие объемы креветок.
Еще на 33,8 миллиона долларов (максимум с апреля) Южная Корея импортировала из России замороженной рыбы - на 29% больше, чем в августе. В основном это были минтай, треска, а также замороженные печень, икра и молоки рыб. На 11,4 миллиона долларов (максимум с прошлого сентября) было закуплено филе и мяса рыбы, в частности, мороженого филе минтая. За месяц поставки выросли на 37%.
Кроме того, в сентябре Страна утренней свежести закупала в России приготовленную рыбу (копченую, сушеную и так далее) – на 7,5 миллиона долларов (+28% за месяц), моллюсков - на 2,2 миллиона (-54%) и свежих морских ежей – на 217 тысяч (-4%).
По итогам месяца Южная Корея импортировала морепродуктов на 481,4 миллиона долларов (+19% за месяц). Больше всего - из Китая (на 105,1 миллиона долларов) и из России (на 104,4 миллиона). Также в пятерку главных поставщиков вошли Вьетнам (57 миллионов долларов), Норвегия (55,7 миллиона) и Канада (20 миллионов).
Южнокорейский суммарный экспорт морепродуктов за месяц снизился на 3% - до 136,3 миллиона долларов. Больше всего продукции отправлялось в Китай (39,2 миллиона долларов), Японию (26,6 миллиона), Вьетнам (10,6 миллиона), США (9,2 миллиона) и Францию (8,6 миллиона).
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мировая экономика, южная корея, китай, вьетнам
Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
Поставки ракообразных из России в Южную Корею выросли почти вдвое
Поставки ракообразных из России в Южную Корею в сентябре выросли почти вдвое
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки ракообразных, главным образом крабов, из России в Южную Корею в сентябре этого года взлетели почти вдвое и достигли максимума с начала года, свидетельствуют данные корейской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за сентябрь 2026 года из РФ в Южную Корею прибыло ракообразных на 49,2 миллиона долларов - это самый большой объем с января. В месячном выражении поставки выросли в 1,8 раза, а в годовом - на 24%. Главным образом это были крабы, также иногда корейцы закупают небольшие объемы креветок.
Еще на 33,8 миллиона долларов (максимум с апреля) Южная Корея импортировала из России замороженной рыбы - на 29% больше, чем в августе. В основном это были минтай, треска, а также замороженные печень, икра и молоки рыб. На 11,4 миллиона долларов (максимум с прошлого сентября) было закуплено филе и мяса рыбы, в частности, мороженого филе минтая. За месяц поставки выросли на 37%.
Кроме того, в сентябре Страна утренней свежести закупала в России приготовленную рыбу (копченую, сушеную и так далее) – на 7,5 миллиона долларов (+28% за месяц), моллюсков - на 2,2 миллиона (-54%) и свежих морских ежей – на 217 тысяч (-4%).
По итогам месяца Южная Корея импортировала морепродуктов на 481,4 миллиона долларов (+19% за месяц). Больше всего - из Китая (на 105,1 миллиона долларов) и из России (на 104,4 миллиона). Также в пятерку главных поставщиков вошли Вьетнам (57 миллионов долларов), Норвегия (55,7 миллиона) и Канада (20 миллионов).
Южнокорейский суммарный экспорт морепродуктов за месяц снизился на 3% - до 136,3 миллиона долларов. Больше всего продукции отправлялось в Китай (39,2 миллиона долларов), Японию (26,6 миллиона), Вьетнам (10,6 миллиона), США (9,2 миллиона) и Францию (8,6 миллиона).