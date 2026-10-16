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Поставки российского газа в ЕС в августе выросли на 32,5%

Поставки российского газа в ЕС в августе выросли на 32,5% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Поставки российского газа в ЕС в августе выросли на 32,5%

Поставки газа в газообразном состоянии из России в Евросоюз в августе этого года составили 678,6 миллиона евро, увеличившись за месяц на 32,5%, а в годовом... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:43+0300

2026-10-16T12:43+0300

2026-10-16T12:43+0300

газ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Поставки газа в газообразном состоянии из России в Евросоюз в августе этого года составили 678,6 миллиона евро, увеличившись за месяц на 32,5%, а в годовом выражении - на 45,9%, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. При этом поставки сжиженного природного газа сократились за месяц на 20,9% - до минимальных с февраля 577,6 миллиона евро. Тем не менее в годовом выражении произошел рост на 16,9%. Суммарные поставки российского газа в ЕС сократились в августе по сравнению с июлем лишь на 1%, а к августу прошлого года - на 30,9% - до 1,26 миллиарда евро. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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