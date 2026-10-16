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Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России" - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России"
Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России" - 16.10.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России"
Правительство РФ одобрило законопроект о создании технической возможности сбора сведений для единой цифровой платформы (ЕЦП) "Работа в России" для... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:25+0300
2026-10-16T12:25+0300
россия
технологии
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о создании технической возможности сбора сведений для единой цифровой платформы (ЕЦП) "Работа в России" для прогнозирования кадровых потребностей экономики РФ, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, целью правительственного проекта является создание технической возможности оперативного поступления на ЕЦП "Работа в России" сведений, необходимых для мониторинга структуры рынка труда и движения рабочей силы.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, технологии
РОССИЯ, Технологии
12:25 16.10.2026
 
Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России"

Правительство одобрило проект о сборе данных для ЕЦП "Работа в России"

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о создании технической возможности сбора сведений для единой цифровой платформы (ЕЦП) "Работа в России" для прогнозирования кадровых потребностей экономики РФ, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, целью правительственного проекта является создание технической возможности оперативного поступления на ЕЦП "Работа в России" сведений, необходимых для мониторинга структуры рынка труда и движения рабочей силы.
 
РОССИЯТехнологии
 
 
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