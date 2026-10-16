https://1prime.ru/20261016/pravitelstvo-874329387.html

Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России"

Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России" - 16.10.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект о сборе сведений для ЕЦП "Работа в России"

Правительство РФ одобрило законопроект о создании технической возможности сбора сведений для единой цифровой платформы (ЕЦП) "Работа в России" для... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:25+0300

2026-10-16T12:25+0300

2026-10-16T12:25+0300

россия

технологии

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о создании технической возможности сбора сведений для единой цифровой платформы (ЕЦП) "Работа в России" для прогнозирования кадровых потребностей экономики РФ, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, целью правительственного проекта является создание технической возможности оперативного поступления на ЕЦП "Работа в России" сведений, необходимых для мониторинга структуры рынка труда и движения рабочей силы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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