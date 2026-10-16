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Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора
Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора - 16.10.2026, ПРАЙМ
Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора
Правительство и профильные специалисты работают над сохранением и укреплением устойчивости российского энергосектора, который ищет баланс между внешними... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:18+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство и профильные специалисты работают над сохранением и укреплением устойчивости российского энергосектора, который ищет баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Правительство и профильные специалисты работают над главной отраслевой задачей - сохранением и укреплением устойчивости энергосектора", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги работы Российской энергетической недели (РЭН).
Он добавил, что энергосектор обеспечивает работу всех остальных важных отраслей, а также сохраняет стабильность социальной сферы.
"Переломное время, которое нам выпало, обязывает российскую энергетику искать баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями", - отметил он.
Геополитическая турбулентность, риски, связанные с безопасностью инфраструктуры, сильнее всего угрожают именно энергетике и логистике, пояснил Кобяков.
"Дополнительных усилий требуют наши стратегические приоритеты, по, в том числе, нашим инициативам по развитию страны на Востоке, также быстрое развитие новых отраслей, в частности, ИИ. Мы видим взрывной рост мощностей в Китае, Индии, гонку за дешевой энергией американцев. Тема энергообеспечения и энергообеспеченности становится ключевой. Все эти вызовы требуют ответов", - заявил Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, МОСКВА
Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора
Советник президента Кобяков: власти работают над сохранением устойчивости энергосектора
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство и профильные специалисты работают над сохранением и укреплением устойчивости российского энергосектора, который ищет баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Правительство и профильные специалисты работают над главной отраслевой задачей - сохранением и укреплением устойчивости энергосектора", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги работы Российской энергетической недели (РЭН).
Он добавил, что энергосектор обеспечивает работу всех остальных важных отраслей, а также сохраняет стабильность социальной сферы.
"Переломное время, которое нам выпало, обязывает российскую энергетику искать баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями", - отметил он.
Геополитическая турбулентность, риски, связанные с безопасностью инфраструктуры, сильнее всего угрожают именно энергетике и логистике, пояснил Кобяков.
"Дополнительных усилий требуют наши стратегические приоритеты, по, в том числе, нашим инициативам по развитию страны на Востоке, также быстрое развитие новых отраслей, в частности, ИИ. Мы видим взрывной рост мощностей в Китае, Индии, гонку за дешевой энергией американцев. Тема энергообеспечения и энергообеспеченности становится ключевой. Все эти вызовы требуют ответов", - заявил Кобяков.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.