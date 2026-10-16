https://1prime.ru/20261016/pravitelstvo-874337962.html

Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора

Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора - 16.10.2026, ПРАЙМ

Правительство работает над укреплением устойчивости энергосектора

Правительство и профильные специалисты работают над сохранением и укреплением устойчивости российского энергосектора, который ищет баланс между внешними... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:18+0300

2026-10-16T14:18+0300

2026-10-16T14:18+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство и профильные специалисты работают над сохранением и укреплением устойчивости российского энергосектора, который ищет баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. "Правительство и профильные специалисты работают над главной отраслевой задачей - сохранением и укреплением устойчивости энергосектора", - сказал Кобяков, подводя на пресс-конференции итоги работы Российской энергетической недели (РЭН). Он добавил, что энергосектор обеспечивает работу всех остальных важных отраслей, а также сохраняет стабильность социальной сферы. "Переломное время, которое нам выпало, обязывает российскую энергетику искать баланс между внешними угрозами и внутренними вызовами и возможностями", - отметил он. Геополитическая турбулентность, риски, связанные с безопасностью инфраструктуры, сильнее всего угрожают именно энергетике и логистике, пояснил Кобяков. "Дополнительных усилий требуют наши стратегические приоритеты, по, в том числе, нашим инициативам по развитию страны на Востоке, также быстрое развитие новых отраслей, в частности, ИИ. Мы видим взрывной рост мощностей в Китае, Индии, гонку за дешевой энергией американцев. Тема энергообеспечения и энергообеспеченности становится ключевой. Все эти вызовы требуют ответов", - заявил Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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