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Премьер Бельгии отшутился, отвечая на вопрос про замороженные активы России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Премьер Бельгии отшутился, отвечая на вопрос про замороженные активы России
Премьер Бельгии отшутился, отвечая на вопрос про замороженные активы России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Премьер Бельгии отшутился, отвечая на вопрос про замороженные активы России
Бельгийский премьер Барт де Вевер, чтобы отсрочить ответ про замороженные российские активы, отшутился, что не понимает английский язык. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:05+0300
2026-10-16T20:09+0300
мировая экономика
сша
украина
бельгия
дмитрий песков
financial times
банк россии
euroclear
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Бельгийский премьер Барт де Вевер, чтобы отсрочить ответ про замороженные российские активы, отшутился, что не понимает английский язык. Журналистка на брифинге задала вопрос премьеру о предложении США разморозить часть российских активов для продвижения мирных переговоров. "Я не понимаю английский. Вам следовало спросить меня об этом на немецком. Следующий вопрос, пожалуйста", - отшутился он. Затем он отдельно посетовал, что журналистка от немецкого СМИ не задала вопрос на немецком языке. "Все это я сказал, чтобы избежать вашего вопроса, и чтобы у меня было больше времени подумать, что сказать", - сказал он после этого. После чего премьер повторил позицию бельгийского правительства, выступающего против использования российских активов. "Есть ли люди на этой планете, которые, возможно, мечтают на этот раз поступить по-другому и задействовать эти активы ранее для определенных целей? Ответ: да, они есть… Хочу ли я говорить об этом? Нет, не хочу", - закончил он ответ. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США якобы предложили европейским странам разморозить часть российских активов. Активы Банка России оказались заблокированы после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - более 210 миллиардов евро - хранится в крупнейшем европейском депозитарии в Бельгии Euroclear. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Москва не знает, насколько достоверны сообщения о диалоге между Европой и США по судьбе замороженных российских активов.
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мировая экономика, сша, украина, бельгия, дмитрий песков, financial times, банк россии, euroclear
Мировая экономика, США, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Дмитрий Песков, Financial Times, Банк России, Euroclear
20:05 16.10.2026 (обновлено: 20:09 16.10.2026)
 
Премьер Бельгии отшутился, отвечая на вопрос про замороженные активы России

Премьер Бельгии де Вевер отшутился, отвечая на вопрос про замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – ПРАЙМ. Бельгийский премьер Барт де Вевер, чтобы отсрочить ответ про замороженные российские активы, отшутился, что не понимает английский язык.
Журналистка на брифинге задала вопрос премьеру о предложении США разморозить часть российских активов для продвижения мирных переговоров.
"Я не понимаю английский. Вам следовало спросить меня об этом на немецком. Следующий вопрос, пожалуйста", - отшутился он.
Затем он отдельно посетовал, что журналистка от немецкого СМИ не задала вопрос на немецком языке.
"Все это я сказал, чтобы избежать вашего вопроса, и чтобы у меня было больше времени подумать, что сказать", - сказал он после этого.
После чего премьер повторил позицию бельгийского правительства, выступающего против использования российских активов.
"Есть ли люди на этой планете, которые, возможно, мечтают на этот раз поступить по-другому и задействовать эти активы ранее для определенных целей? Ответ: да, они есть… Хочу ли я говорить об этом? Нет, не хочу", - закончил он ответ.
Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США якобы предложили европейским странам разморозить часть российских активов. Активы Банка России оказались заблокированы после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - более 210 миллиардов евро - хранится в крупнейшем европейском депозитарии в Бельгии Euroclear.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Москва не знает, насколько достоверны сообщения о диалоге между Европой и США по судьбе замороженных российских активов.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАБЕЛЬГИЯДмитрий ПесковFinancial TimesБанк РоссииEuroclear
 
 
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