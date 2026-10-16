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Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза

Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза - 16.10.2026, ПРАЙМ

Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза

Президент Кипра Никос Христодулидис предложил сократить временные рамки долгосрочного бюджета Евросоюза с семи до трех-четырех лет на фоне серьезных разногласий | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T01:36+0300

2026-10-16T01:36+0300

2026-10-16T01:36+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил сократить временные рамки долгосрочного бюджета Евросоюза с семи до трех-четырех лет на фоне серьезных разногласий среди стран-членов евроблока, сообщает газета Politico, которой он дал интервью. Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента. "Президент Кипра заявил Politico, что ЕС следует рассмотреть принятие трех- или четырехлетнего бюджета вместо попыток распланировать финансовые потребности блока на семь лет", - говорится в сообщении издания. По словам политика, сейчас идет 2026 год, однако ЕС обсуждает бюджет на 2034 год. Если бюджет будет рассчитан на три-четыре года, то некоторым странам, возможно, будет легче его принять, пояснил Христодулидис, предложив начать по этому поводу политическую дискуссию. "Неизвестно, какая будет ситуация в 2030, в 2031 году. В том смысле, что, взгляните, что случилось с (пандемией - ред.) COVID-19, с украинской войной... Невозможно заявить о всех своих приоритетах сегодня", - отметил кипрский лидер. Неназванный чиновник ЕС, близкий к переговорам о бюджете, в комментарии изданию назвал подобную идею странной. Как пишет Politico, закон евроблока разрешает принимать бюджеты, рассчитанные минимум на пять лет, хотя с 1993 года все долгосрочные бюджеты были семилетними. По словам Христодулидиса, раньше все понимали, что бюджет нужно согласовывать до конца года, однако сейчас, учитывая предстоящие выборы в Испании, такое вряд ли будет. По его мнению, итоговый размер бюджета будет на 10% или 11% меньше предложенного изначально. Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Лидеры ЕС не смогли приблизиться к договоренности о финансировании следующего семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе и вернутся к обсуждению на внеочередной встрече в ноябре. При этом существенного прогресса на нынешнем саммите изначально не ожидалось, это первые дискуссии лидеров стран сообщества для фиксации переговорных позиций.

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мировая экономика, кипр, ирландия, испания, ес, politico