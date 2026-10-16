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Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза
Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза - 16.10.2026, ПРАЙМ
Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза
Президент Кипра Никос Христодулидис предложил сократить временные рамки долгосрочного бюджета Евросоюза с семи до трех-четырех лет на фоне серьезных разногласий | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:36+0300
2026-10-16T01:36+0300
2026-10-16T01:36+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил сократить временные рамки долгосрочного бюджета Евросоюза с семи до трех-четырех лет на фоне серьезных разногласий среди стран-членов евроблока, сообщает газета Politico, которой он дал интервью.
Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.
"Президент Кипра заявил Politico, что ЕС следует рассмотреть принятие трех- или четырехлетнего бюджета вместо попыток распланировать финансовые потребности блока на семь лет", - говорится в сообщении издания.
По словам политика, сейчас идет 2026 год, однако ЕС обсуждает бюджет на 2034 год. Если бюджет будет рассчитан на три-четыре года, то некоторым странам, возможно, будет легче его принять, пояснил Христодулидис, предложив начать по этому поводу политическую дискуссию.
"Неизвестно, какая будет ситуация в 2030, в 2031 году. В том смысле, что, взгляните, что случилось с (пандемией - ред.) COVID-19, с украинской войной... Невозможно заявить о всех своих приоритетах сегодня", - отметил кипрский лидер.
Неназванный чиновник ЕС, близкий к переговорам о бюджете, в комментарии изданию назвал подобную идею странной. Как пишет Politico, закон евроблока разрешает принимать бюджеты, рассчитанные минимум на пять лет, хотя с 1993 года все долгосрочные бюджеты были семилетними.
По словам Христодулидиса, раньше все понимали, что бюджет нужно согласовывать до конца года, однако сейчас, учитывая предстоящие выборы в Испании, такое вряд ли будет. По его мнению, итоговый размер бюджета будет на 10% или 11% меньше предложенного изначально.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов.
Лидеры ЕС не смогли приблизиться к договоренности о финансировании следующего семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе и вернутся к обсуждению на внеочередной встрече в ноябре. При этом существенного прогресса на нынешнем саммите изначально не ожидалось, это первые дискуссии лидеров стран сообщества для фиксации переговорных позиций.
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мировая экономика, кипр, ирландия, испания, ес, politico
Мировая экономика, КИПР, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Politico
Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета Евросоюза
Президент Кипра предложил сократить временные рамки бюджета ЕС до трех-четырех лет
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Христодулидис предложил сократить временные рамки долгосрочного бюджета Евросоюза с семи до трех-четырех лет на фоне серьезных разногласий среди стран-членов евроблока, сообщает газета Politico, которой он дал интервью.
Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.
"Президент Кипра заявил Politico, что ЕС следует рассмотреть принятие трех- или четырехлетнего бюджета вместо попыток распланировать финансовые потребности блока на семь лет", - говорится в сообщении издания.
По словам политика, сейчас идет 2026 год, однако ЕС обсуждает бюджет на 2034 год. Если бюджет будет рассчитан на три-четыре года, то некоторым странам, возможно, будет легче его принять, пояснил Христодулидис, предложив начать по этому поводу политическую дискуссию.
"Неизвестно, какая будет ситуация в 2030, в 2031 году. В том смысле, что, взгляните, что случилось с (пандемией - ред.) COVID-19, с украинской войной... Невозможно заявить о всех своих приоритетах сегодня", - отметил кипрский лидер.
Неназванный чиновник ЕС, близкий к переговорам о бюджете, в комментарии изданию назвал подобную идею странной. Как пишет Politico, закон евроблока разрешает принимать бюджеты, рассчитанные минимум на пять лет, хотя с 1993 года все долгосрочные бюджеты были семилетними.
По словам Христодулидиса, раньше все понимали, что бюджет нужно согласовывать до конца года, однако сейчас, учитывая предстоящие выборы в Испании, такое вряд ли будет. По его мнению, итоговый размер бюджета будет на 10% или 11% меньше предложенного изначально.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов.
Лидеры ЕС не смогли приблизиться к договоренности о финансировании следующего семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе и вернутся к обсуждению на внеочередной встрече в ноябре. При этом существенного прогресса на нынешнем саммите изначально не ожидалось, это первые дискуссии лидеров стран сообщества для фиксации переговорных позиций.