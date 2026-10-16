https://1prime.ru/20261016/prodazhi-874329892.html
Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%
Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%
Продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились в натуральном выражении на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:31+0300
2026-10-16T12:31+0300
2026-10-16T12:31+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились в натуральном выражении на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 машин, сообщает агентство "Автостат".
"По итогам сентября 2026 года в России было реализовано 52 новых машины сегмента Luxury. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 17,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - отмечают эксперты.
Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в сентябре стал Rolls-Royce - в России продали 19 таких автомобилей. На втором месте оказался Bentley - 18 машин, а Lamborghini, который лидировал в августе, опустился на третью позицию с семью проданными автомобилями.
В модельном рейтинге по итогам сентября лидерство принадлежит Rolls-Royce Cullinan - 14 машин. Далее следуют Bentley Bentayga и Bentley Continental GT с десятью и шестью автомобилями соответственно. Кроме того, в сентябре в стране реализовали пять новых Ferrari, два Maserati и один Aston Martin.
Что касается итогов с начала года, то за первые три квартала было реализовано 552 новых люксовых автомобиля, что на 8% больше, чем в январе–сентябре прошлого года, резюмировали в "Автостате".
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бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini, aston martin
Бизнес, РОССИЯ, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin
Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%
"Автостат": продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились в натуральном выражении на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 машин, сообщает агентство "Автостат".
"По итогам сентября 2026 года в России было реализовано 52 новых машины сегмента Luxury. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 17,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - отмечают эксперты.
Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в сентябре стал Rolls-Royce - в России продали 19 таких автомобилей. На втором месте оказался Bentley - 18 машин, а Lamborghini, который лидировал в августе, опустился на третью позицию с семью проданными автомобилями.
В модельном рейтинге по итогам сентября лидерство принадлежит Rolls-Royce Cullinan - 14 машин. Далее следуют Bentley Bentayga и Bentley Continental GT с десятью и шестью автомобилями соответственно. Кроме того, в сентябре в стране реализовали пять новых Ferrari, два Maserati и один Aston Martin.
Что касается итогов с начала года, то за первые три квартала было реализовано 552 новых люксовых автомобиля, что на 8% больше, чем в январе–сентябре прошлого года, резюмировали в "Автостате".