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Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%

Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре снизились на 17,5%

Продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились в натуральном выражении на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:31+0300

2026-10-16T12:31+0300

2026-10-16T12:31+0300

бизнес

россия

rolls-royce

lamborghini

aston martin

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в сентябре снизились в натуральном выражении на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 52 машин, сообщает агентство "Автостат". "По итогам сентября 2026 года в России было реализовано 52 новых машины сегмента Luxury. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 17,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - отмечают эксперты. Отмечается, что самым популярным люксовым брендом в сентябре стал Rolls-Royce - в России продали 19 таких автомобилей. На втором месте оказался Bentley - 18 машин, а Lamborghini, который лидировал в августе, опустился на третью позицию с семью проданными автомобилями. В модельном рейтинге по итогам сентября лидерство принадлежит Rolls-Royce Cullinan - 14 машин. Далее следуют Bentley Bentayga и Bentley Continental GT с десятью и шестью автомобилями соответственно. Кроме того, в сентябре в стране реализовали пять новых Ferrari, два Maserati и один Aston Martin. Что касается итогов с начала года, то за первые три квартала было реализовано 552 новых люксовых автомобиля, что на 8% больше, чем в январе–сентябре прошлого года, резюмировали в "Автостате".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, rolls-royce, lamborghini, aston martin