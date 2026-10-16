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Продажи слабоалкогольной продукции в России снизились на 58%

Продажи слабоалкогольной продукции в России снизились на 58% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Продажи слабоалкогольной продукции в России снизились на 58%

Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-сентябре сократились до 548,8 тысячи декалитров, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:35+0300

2026-10-16T15:35+0300

2026-10-16T15:35+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-сентябре сократились до 548,8 тысячи декалитров, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Кроме того, за аналогичный период снизились продажи плодовой продукции на 34,5% - до 1,29 миллиона декалитров, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 28,4%, до 178,8 тысячи, а ликерных вин - на 8,4%, до 797,5 тысячи декалитров. Продажи коньяка снизились на 2,6% - до 8,98 миллиона декалитров, а водки - на 0,5%, до 53,61 миллиона. Рост показали всего три категории. Так, ликероводочных изделий с начала года купили на 10,8% больше, чем годом ранее - 14,85 миллиона декалитров. Также выросли продажи игристого вина - на 4,3%, до 15,09 миллиона. Незначительный рост показали виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - проданный объем составил 1,04 миллиона декалитров, что на1,3% больше, чем в прошлом году. В целом продажи алкоголя в России в январе-сентябре без учета пивных напитков снизились всего на 0,8%, составив 147,32 миллиона декалитров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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