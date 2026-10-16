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"Смирительная рубашка": фон дер Ляйен резко высказалась о новом бюджете ЕС
"Смирительная рубашка": фон дер Ляйен резко высказалась о новом бюджете ЕС - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Смирительная рубашка": фон дер Ляйен резко высказалась о новом бюджете ЕС
Предложенный ирландским председательством Совета ЕС проект нового многолетнего бюджета объединения может фактически лишить Евросоюз возможности гибко... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:00+0300
2026-10-16T21:00+0300
2026-10-16T21:07+0300
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мировая экономика
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Предложенный ирландским председательством Совета ЕС проект нового многолетнего бюджета объединения может фактически лишить Евросоюз возможности гибко реагировать на непредвиденные кризисы, поскольку предусматривает сокращение соответствующих резервов вдвое, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе. "Новый проект предусматривает еще меньше гибкости. В переговорном документе заложено сокращение на 50% по сравнению с сегодняшним уровнем. Другими словами, это предложение загоняет нас в своего рода смирительную рубашку", - сказала фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции. По ее словам, в случае принятия проекта 99,5% бюджетных средств будут заранее распределены на годы вперед, несмотря на невозможность предсказать будущие потребности Евросоюза. Глава ЕК напомнила, что даже действующий бюджет пришлось пересматривать в середине срока именно из-за нехватки средств для реагирования на новые обстоятельства. "Вопрос перед нами заключается не в том, от каких приоритетов следует отказаться, а в том, как их финансировать", - подчеркнула она. Фон дер Ляйен вновь призвала государства ЕС согласовать новые собственные источники доходов общеевропейского бюджета, заявив, что без них бюджетное уравнение не складывается. Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита не смогли согласовать основные параметры многолетнего финансового плана на 2028-2034 годы и поручили председателю Евросовета Антониу Коште продолжить поиск компромисса.
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финансы, мировая экономика, урсула фон дер ляйен, ес, ек, евросовет
Финансы, Мировая экономика, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Евросовет
"Смирительная рубашка": фон дер Ляйен резко высказалась о новом бюджете ЕС
Фон дер Ляйен: новый бюджет ЕС может превратиться в "смирительную рубашку"
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Предложенный ирландским председательством Совета ЕС проект нового многолетнего бюджета объединения может фактически лишить Евросоюз возможности гибко реагировать на непредвиденные кризисы, поскольку предусматривает сокращение соответствующих резервов вдвое, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Брюсселе.
"Новый проект предусматривает еще меньше гибкости. В переговорном документе заложено сокращение на 50% по сравнению с сегодняшним уровнем. Другими словами, это предложение загоняет нас в своего рода смирительную рубашку", - сказала фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции.
По ее словам, в случае принятия проекта 99,5% бюджетных средств будут заранее распределены на годы вперед, несмотря на невозможность предсказать будущие потребности Евросоюза.
Глава ЕК напомнила, что даже действующий бюджет пришлось пересматривать в середине срока именно из-за нехватки средств для реагирования на новые обстоятельства.
"Вопрос перед нами заключается не в том, от каких приоритетов следует отказаться, а в том, как их финансировать", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен вновь призвала государства ЕС согласовать новые собственные источники доходов общеевропейского бюджета, заявив, что без них бюджетное уравнение не складывается.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита не смогли согласовать основные параметры многолетнего финансового плана на 2028-2034 годы и поручили председателю Евросовета Антониу Коште продолжить поиск компромисса.