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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 14,7 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 14,7 млрд евро - 16.10.2026, ПРАЙМ

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 14,7 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 14,7 миллиарда евро по сравнению с 14,2 миллиарда евро в июле, считают аналитики, опрошенные... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

2026-10-16T08:17+0300

мировая экономика

финансы

сша

евростат

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе составил 14,7 миллиарда евро по сравнению с 14,2 миллиарда евро в июле, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 16 октября, в 12.00 мск. В то же время Евростат опубликует данные о годовой инфляции в еврозоне в сентябре. Аналитики считают, что, по окончательной оценке, показатель вырос до 3,8% с уровня августа в 3,2%. В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране за сентябрь. Согласно прогнозам аналитиков, показатель увеличился на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 октября их число увеличилось на шесть, до 462.

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мировая экономика, финансы, сша, евростат