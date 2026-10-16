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Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление - 16.10.2026, ПРАЙМ
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление
Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:18+0300
2026-10-16T01:18+0300
бизнес
россия
херсонская область
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Также Россия полностью обеспечивает себя зерном (172,7%), мясом (102,2%) и картофелем (100,3%). Приближается к 100% и уровень самообеспечения по яйцам - 98,6%. Самообеспечение страны по овощам и продовольственным бахчевым культурам по итогам 2025 года составило 86,6%, по молоку - 85,3%, а по фруктам и ягодам - 48,6%. Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
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192
40
192
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бизнес, россия, херсонская область
Бизнес, РОССИЯ, Херсонская область
01:18 16.10.2026
 
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление

Росстат: производство рыбы в России в 2025 году на 20% превысило внутреннее потребление

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Также Россия полностью обеспечивает себя зерном (172,7%), мясом (102,2%) и картофелем (100,3%). Приближается к 100% и уровень самообеспечения по яйцам - 98,6%.
Самообеспечение страны по овощам и продовольственным бахчевым культурам по итогам 2025 года составило 86,6%, по молоку - 85,3%, а по фруктам и ягодам - 48,6%.
Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
 
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