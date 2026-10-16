https://1prime.ru/20261016/proizvodstvo-874313100.html
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление - 16.10.2026, ПРАЙМ
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление
Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:18+0300
2026-10-16T01:18+0300
2026-10-16T01:18+0300
бизнес
россия
херсонская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874313100.jpg?1792102680
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Также Россия полностью обеспечивает себя зерном (172,7%), мясом (102,2%) и картофелем (100,3%). Приближается к 100% и уровень самообеспечения по яйцам - 98,6%.
Самообеспечение страны по овощам и продовольственным бахчевым культурам по итогам 2025 года составило 86,6%, по молоку - 85,3%, а по фруктам и ягодам - 48,6%.
Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, херсонская область
Бизнес, РОССИЯ, Херсонская область
Производство рыбы в России превысило внутреннее потребление
Росстат: производство рыбы в России в 2025 году на 20% превысило внутреннее потребление
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Производство рыбы в России по итогам прошлого года на 20% превысило внутреннее потребление, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Также Россия полностью обеспечивает себя зерном (172,7%), мясом (102,2%) и картофелем (100,3%). Приближается к 100% и уровень самообеспечения по яйцам - 98,6%.
Самообеспечение страны по овощам и продовольственным бахчевым культурам по итогам 2025 года составило 86,6%, по молоку - 85,3%, а по фруктам и ягодам - 48,6%.
Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.