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Рубль задает тренд на укрепление

Рубль задает тренд на укрепление - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рубль задает тренд на укрепление

Коррекция в сторону крепкого рубля усилилась после того, как Соединенные Штаты Америки смягчили санкционную политику в отношении России — стал возможным экспорт | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:56+0300

2026-10-16T09:56+0300

2026-10-16T09:56+0300

мнения аналитиков

рынок

сша

ближний восток

европа

ецб

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Коррекция в сторону крепкого рубля усилилась после того, как Соединенные Штаты Америки смягчили санкционную политику в отношении России — стал возможным экспорт дизеля для стабилизации цен в мире и насыщения рынка. Другой поддерживающий фактор — высокие цены на нефть из-за фактора сложных отношений на Ближнем Востоке.Urals торгуется в пределах 100-110 долларов за баррель. Высокий спрос на рублевые инструменты в условиях паузы в смягчении денежно-кредитной политики финансового регулятора также стимулирует интерес к рублю. Ближе к концу октября добавится фактор продажи экспортной выручки для очередной ежемесячной уплаты налогов, что насытит рынок валютой и увеличит спрос на рубли.Из давящих на рубль факторов отметим геополитическую напряженность (Европа выкатила очередной пакет санкций в отношении России), а также операции Министерства финансов по покупке иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила.Будет ли ФРС поднимать ставку дальшеДоллар США сейчас на подъеме. Впервые с апреля прошлого года индекс DXY достиг 103 пункта. В то же время опубликованные в сентябре данные макростатистики настораживают: потребительские цены (CPI, YoY) выросли на 3,7%, а инфляция CPI ex Food & Energy, не учитывающая продукты питания и энергоресурсы, выросла на 2,6% за год. Рост за месяц составил 0,3% и 0,2% соответственно. Рынок ожидает от властей реакции на ускорившуюся инфляцию. Вероятность повышения ставки на грядущем заседании заметно выросла.Статистика по инфляции в зоне евро выйдет уже завтра. Евро продолжает падать относительно доллара США, на сегодняшний день показатель достиг минимумов мая прошлого года. По оценкам участников рынка, если базовый показатель потребительских цен (HICP, YoY) вырастет до 3,8%, а индекс без учета энергоносителей и продуктов питания (Core HICP) — до 2,5%, ЕЦБ скорее всего продолжит повышать ставку уже на октябрьском заседании в последний четверг октября. Вероятно, только это способно остановить падение единой европейской валюты против заокеанского "соперника".Ситуация вокруг нефтиОбщий настрой рынка углеводородов остается восходящий на фоне ближневосточного фактора. На неделе ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на повышенной волатильности в диапазоне 100-130 долларов за баррель.На рынке драгоценных металловНегативная динамика рынка драгоценных металлов замедлилась. Но риски дальнейшего падения котировок золота к уровню 4000 долларов за тройскую унцию, а за унцию серебра к 57 долларам сохраняются. На неделе инвесторы ожидают важные сентябрьские данные по инфляции в США, которые могут оказать давление на рынок в случае очередного витка роста потребительских цен за океаном.Прогнозы:В паре евро/доллар продолжается спад до уровней 1,1-1,11 по нижней границе и до 1,125-1,13 по верхней.По доллару торги сконцентрируются на области 82-86 рублей.По евро торговый диапазон закрепится на позициях от 91-93,5 рублей до 97,5 рублей за единую европейскую валюту.По юаню — торги сконцентрируются вокруг области 12,30-12,85 рублей.Рост котировок драгоценных металлов ограничен уровнями 4 300 долларов за тройскую унцию золота и 64 доллара за унцию серебра соответственно.Ожидаем, что нефть марки Brent будет торговаться в рамках 96-110 долларов, Urals — 100-130 долларов за баррель.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

сша

ближний восток

европа

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Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, ближний восток, европа, ецб