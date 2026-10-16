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В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T07:47+0300
2026-10-16T07:47+0300
2026-10-16T07:47+0300
бизнес
россия
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росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов