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В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Пскове сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T07:47+0300

2026-10-16T07:47+0300

2026-10-16T07:47+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, псков, росавиация