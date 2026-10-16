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"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву
"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву
Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву, как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в столице, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T06:13+0300
2026-10-16T06:13+0300
2026-10-16T06:13+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт пулково
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву, как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в столице, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Ранее сегодня такие же ограничения вводились для московского авиационного узла. Аэропорт "Пулково" работал в качестве запасного и принял 25 бортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная ситуация сказывается на расписании полета.
В пресс-службе призвали пассажиров перед вылетом отслеживать информацию о статусе рейса в личных кабинетах авиакомпаний, также уведомления об изменениях приходят по контактам, оставленным при бронировании.
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бизнес, россия, москва, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Пулково
"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву
Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву, как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в столице, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Ранее сегодня такие же ограничения вводились для московского авиационного узла. Аэропорт "Пулково" работал в качестве запасного и принял 25 бортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная ситуация сказывается на расписании полета.
В пресс-службе призвали пассажиров перед вылетом отслеживать информацию о статусе рейса в личных кабинетах авиакомпаний, также уведомления об изменениях приходят по контактам, оставленным при бронировании.