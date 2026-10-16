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"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву

"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву

Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву, как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в столице, сообщает... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:13+0300

2026-10-16T06:13+0300

2026-10-16T06:13+0300

бизнес

россия

москва

аэропорт пулково

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву, как запасной аэропорт из-за ограничений воздушного пространства в столице, сообщает пресс-служба авиагавани. "Ранее сегодня такие же ограничения вводились для московского авиационного узла. Аэропорт "Пулково" работал в качестве запасного и принял 25 бортов", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная ситуация сказывается на расписании полета. В пресс-службе призвали пассажиров перед вылетом отслеживать информацию о статусе рейса в личных кабинетах авиакомпаний, также уведомления об изменениях приходят по контактам, оставленным при бронировании.

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