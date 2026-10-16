https://1prime.ru/20261016/putin-874312794.html

Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ

Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ

Президент России Владимир Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ, в частности начальнику Северо-Западного таможенного управления Николаю | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T00:32+0300

2026-10-16T00:32+0300

2026-10-16T00:32+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ, в частности начальнику Северо-Западного таможенного управления Николаю Лагиреву присвоено специальное звание генерал-полковника таможенной службы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить специальные звания генерал-полковника таможенной службы Лагиреву Николаю Владимировичу", - говорится в документе. Согласно указу, специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы получили начальник Шереметьевской таможни Андрей Герасимов, начальник Центрального таможенного управления Владимир Зябко, начальник Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, замглавы ФТС Ольга Смоляга. Кроме того, звание генерал-майор таможенной службы, в частности, получили начальник Южного таможенного управления ФТС РФ Константин Бромберг, начальник Центральной энергетической таможни Алексей Зуев.

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