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Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ
Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ
Президент России Владимир Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ, в частности начальнику Северо-Западного таможенного управления Николаю | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:32+0300
2026-10-16T00:32+0300
россия
владимир путин
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ, в частности начальнику Северо-Западного таможенного управления Николаю Лагиреву присвоено специальное звание генерал-полковника таможенной службы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить специальные звания генерал-полковника таможенной службы Лагиреву Николаю Владимировичу", - говорится в документе. Согласно указу, специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы получили начальник Шереметьевской таможни Андрей Герасимов, начальник Центрального таможенного управления Владимир Зябко, начальник Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, замглавы ФТС Ольга Смоляга. Кроме того, звание генерал-майор таможенной службы, в частности, получили начальник Южного таможенного управления ФТС РФ Константин Бромберг, начальник Центральной энергетической таможни Алексей Зуев.
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россия, владимир путин, фтс, фтс россии
РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС, ФТС России
00:32 16.10.2026
 

Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин повысил в званиях ряд руководителей подразделений ФТС РФ, в частности начальнику Северо-Западного таможенного управления Николаю Лагиреву присвоено специальное звание генерал-полковника таможенной службы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить специальные звания генерал-полковника таможенной службы Лагиреву Николаю Владимировичу", - говорится в документе.
Согласно указу, специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы получили начальник Шереметьевской таможни Андрей Герасимов, начальник Центрального таможенного управления Владимир Зябко, начальник Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, замглавы ФТС Ольга Смоляга.
Кроме того, звание генерал-майор таможенной службы, в частности, получили начальник Южного таможенного управления ФТС РФ Константин Бромберг, начальник Центральной энергетической таможни Алексей Зуев.
 
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