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Путин обязал стратегические предприятия согласовывать зарубежные требования - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Путин обязал стратегические предприятия согласовывать зарубежные требования
Путин обязал стратегические предприятия согласовывать зарубежные требования - 16.10.2026, ПРАЙМ
Путин обязал стратегические предприятия согласовывать зарубежные требования
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому стратегические предприятия должны теперь согласовывать с российскими властями исполнение ряда... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:04+0300
2026-10-16T09:04+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому стратегические предприятия должны теперь согласовывать с российскими властями исполнение ряда требований иностранного законодательства к акционерным обществам. "Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ… и их дочерние хозяйственные общества в случае, если ... законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ (осуществлять ряд действий - ред.)", - говорится в указе. Стратегическим предприятиям нельзя без согласования с российскими властями предоставлять информацию, касающуюся своей деятельности. Без предварительного согласия компании вправе предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии только с российским законодательством, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг. Кроме того, запрещено вносить изменения в договоры, заключенные акционерными обществами с иностранными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой политики в иностранных государствах. Наконец, без согласования невозможно отчуждать принадлежащие акционерным обществам и их дочерним хозяйственным обществам доли участия в иностранных организациях, права на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом. До этого соответствующие ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов этих организаций и объединений, включая органы регулирования и контроля. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
09:04 16.10.2026
 
Путин обязал стратегические предприятия согласовывать зарубежные требования

Путин: теперь стратегическим компаниям нужно согласие властей на действия за рубежом

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому стратегические предприятия должны теперь согласовывать с российскими властями исполнение ряда требований иностранного законодательства к акционерным обществам.
"Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ… и их дочерние хозяйственные общества в случае, если ... законодательством иностранных государств предусмотрена обязанность акционерных обществ и их дочерних хозяйственных обществ осуществлять определенные действия, вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ (осуществлять ряд действий - ред.)", - говорится в указе.
Стратегическим предприятиям нельзя без согласования с российскими властями предоставлять информацию, касающуюся своей деятельности. Без предварительного согласия компании вправе предоставлять информацию, подлежащую раскрытию в соответствии только с российским законодательством, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг.
Кроме того, запрещено вносить изменения в договоры, заключенные акционерными обществами с иностранными контрагентами, и в другие документы, касающиеся их коммерческой политики в иностранных государствах.
Наконец, без согласования невозможно отчуждать принадлежащие акционерным обществам и их дочерним хозяйственным обществам доли участия в иностранных организациях, права на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимое имущество, находящееся за рубежом.
До этого соответствующие ограничения действовали только на требования со стороны органов иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, органов этих организаций и объединений, включая органы регулирования и контроля.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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