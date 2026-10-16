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Ритейлер X5 увеличил выручку за три квартала на 11,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Ритейлер X5 увеличил выручку за три квартала на 11,4%
Ритейлер X5 увеличил выручку за три квартала на 11,4% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Ритейлер X5 увеличил выручку за три квартала на 11,4%
Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:11+0300
2026-10-16T10:11+0300
финансы
x5 retail group
перекресток
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874322339.jpg?1792134674
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 триллиона рублей, следует из сообщения компании. Как говорится в табличных материалах, выручка за этот период составила 3,791 триллиона рублей по сравнению с 3,404 триллиона за аналогичный период прошлого года.
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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финансы, x5 retail group, перекресток
Финансы, X5 Retail Group, Перекресток
10:11 16.10.2026
 
Ритейлер X5 увеличил выручку за три квартала на 11,4%

Ритейлер X5 за 3 квартала увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 трлн рублей

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5, управляющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по итогам трех первых кварталов года увеличил выручку на 11,4%, до 3,79 триллиона рублей, следует из сообщения компании.
Как говорится в табличных материалах, выручка за этот период составила 3,791 триллиона рублей по сравнению с 3,404 триллиона за аналогичный период прошлого года.
 
ФинансыX5 Retail GroupПерекресток
 
 
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