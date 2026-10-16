Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/rabochie-874343494.html
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:41+0300
2026-10-16T15:41+0300
мировая экономика
италия
eni
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874343494.jpg?1792154519
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как правительство согласилось провести переговоры о будущем предприятия, заявил представитель итальянской федерации работников металлургической и машиностроительной промышленности Джованни Липполис. В понедельник газета Corriere della Calabria сообщала о дефиците топлива на юге Италии из-за забастовок и блокировки дорог рабочими перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva в городе Таранто, которые перекрыли доступ к расположенному рядом нефтеперерабатывающему заводу группы Eni. "Мы с нетерпением ждем встречи с правительством 27 октября. Приостановка забастовки временная, так как до сих пор нет решения, мы хотим провести переговоры", - заявил Липполис агентству Рейтер. Решение было принято в ходе встречи, проведенной в пятницу утром, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Газета пишет, что забастовка закончится в пятницу в 23.00 по местному времени (00.00 мск субботы). При этом издание сообщает, что дороги в настоящий момент уже разблокированы. Свободный доступ к подъездам к нефтеперерабатывающему заводу поспособствует постепенной нормализации поставок топлива на автозаправки по всей южной Италии, отмечает издание.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, италия, eni
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Eni
15:41 16.10.2026
 
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку

Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как правительство согласилось провести переговоры о будущем предприятия, заявил представитель итальянской федерации работников металлургической и машиностроительной промышленности Джованни Липполис.
В понедельник газета Corriere della Calabria сообщала о дефиците топлива на юге Италии из-за забастовок и блокировки дорог рабочими перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva в городе Таранто, которые перекрыли доступ к расположенному рядом нефтеперерабатывающему заводу группы Eni.
"Мы с нетерпением ждем встречи с правительством 27 октября. Приостановка забастовки временная, так как до сих пор нет решения, мы хотим провести переговоры", - заявил Липполис агентству Рейтер.
Решение было принято в ходе встречи, проведенной в пятницу утром, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Газета пишет, что забастовка закончится в пятницу в 23.00 по местному времени (00.00 мск субботы). При этом издание сообщает, что дороги в настоящий момент уже разблокированы.
Свободный доступ к подъездам к нефтеперерабатывающему заводу поспособствует постепенной нормализации поставок топлива на автозаправки по всей южной Италии, отмечает издание.
 
Мировая экономикаИТАЛИЯEni
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала