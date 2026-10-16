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Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку

Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку

Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:41+0300

2026-10-16T15:41+0300

2026-10-16T15:41+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как правительство согласилось провести переговоры о будущем предприятия, заявил представитель итальянской федерации работников металлургической и машиностроительной промышленности Джованни Липполис. В понедельник газета Corriere della Calabria сообщала о дефиците топлива на юге Италии из-за забастовок и блокировки дорог рабочими перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva в городе Таранто, которые перекрыли доступ к расположенному рядом нефтеперерабатывающему заводу группы Eni. "Мы с нетерпением ждем встречи с правительством 27 октября. Приостановка забастовки временная, так как до сих пор нет решения, мы хотим провести переговоры", - заявил Липполис агентству Рейтер. Решение было принято в ходе встречи, проведенной в пятницу утром, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Газета пишет, что забастовка закончится в пятницу в 23.00 по местному времени (00.00 мск субботы). При этом издание сообщает, что дороги в настоящий момент уже разблокированы. Свободный доступ к подъездам к нефтеперерабатывающему заводу поспособствует постепенной нормализации поставок топлива на автозаправки по всей южной Италии, отмечает издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, италия, eni