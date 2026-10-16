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Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:41+0300
2026-10-16T15:41+0300
2026-10-16T15:41+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как правительство согласилось провести переговоры о будущем предприятия, заявил представитель итальянской федерации работников металлургической и машиностроительной промышленности Джованни Липполис.
В понедельник газета Corriere della Calabria сообщала о дефиците топлива на юге Италии из-за забастовок и блокировки дорог рабочими перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva в городе Таранто, которые перекрыли доступ к расположенному рядом нефтеперерабатывающему заводу группы Eni.
"Мы с нетерпением ждем встречи с правительством 27 октября. Приостановка забастовки временная, так как до сих пор нет решения, мы хотим провести переговоры", - заявил Липполис агентству Рейтер.
Решение было принято в ходе встречи, проведенной в пятницу утром, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Газета пишет, что забастовка закончится в пятницу в 23.00 по местному времени (00.00 мск субботы). При этом издание сообщает, что дороги в настоящий момент уже разблокированы.
Свободный доступ к подъездам к нефтеперерабатывающему заводу поспособствует постепенной нормализации поставок топлива на автозаправки по всей южной Италии, отмечает издание.
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мировая экономика, италия, eni
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Eni
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
Рабочие завода Ilva в Италии приостанавливают пятидневную забастовку
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рабочие предприятия бывшей сталелитейной компании Ilva в итальянском городе Таранто в пятницу приостанавливают пятидневную забастовку после того, как правительство согласилось провести переговоры о будущем предприятия, заявил представитель итальянской федерации работников металлургической и машиностроительной промышленности Джованни Липполис.
В понедельник газета Corriere della Calabria сообщала о дефиците топлива на юге Италии из-за забастовок и блокировки дорог рабочими перед предприятием бывшей сталелитейной компании Ilva в городе Таранто, которые перекрыли доступ к расположенному рядом нефтеперерабатывающему заводу группы Eni.
"Мы с нетерпением ждем встречи с правительством 27 октября. Приостановка забастовки временная, так как до сих пор нет решения, мы хотим провести переговоры", - заявил Липполис агентству Рейтер.
Решение было принято в ходе встречи, проведенной в пятницу утром, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Газета пишет, что забастовка закончится в пятницу в 23.00 по местному времени (00.00 мск субботы). При этом издание сообщает, что дороги в настоящий момент уже разблокированы.
Свободный доступ к подъездам к нефтеперерабатывающему заводу поспособствует постепенной нормализации поставок топлива на автозаправки по всей южной Италии, отмечает издание.