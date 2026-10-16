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В ГД внесли проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России"

В ГД внесли проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России" - 16.10.2026, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о передаче данных о труде на платформу "Работа в России"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается передавать обезличенные сведения о трудовой деятельности граждан на Единую цифровую... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:31+0300

2026-10-16T18:31+0300

2026-10-16T18:31+0300

россия

общество

социальный фонд

госдума

роструд

работа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается передавать обезличенные сведения о трудовой деятельности граждан на Единую цифровую платформу "Работа в России" для мониторинга рынка труда, документ доступен в думской электронной базе. Согласно документу, Социальный фонд РФ будет предоставлять Роструду сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц, в том числе об оплате труда работников бюджетной сферы. Это нужно для формирования аналитики о положении на рынке труда России и ее субъектов, прогнозах развития рынка труда. Подчеркивается, что передача данных будет осуществляться при условии обязательного обезличивания персональных данных. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на обеспечение мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы и формирования прогноза потребности экономики в кадрах. Уточняется, что взаимодействие будет осуществляться между государственной информационной системой "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере", оператором которой является Социальный фонд, и платформой "Работа в России", оператором которой является Роструд. Как поясняется в документе, реализация функционала будет осуществляться в рамках уже заключенных госконтрактов, а доработка платформы "Работа в России" запланирована на 2027 год в рамках базового финансирования. Проектом предлагается внести изменение в часть вторую статьи 16 закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , социальный фонд, госдума, роструд, работа