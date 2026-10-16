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Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:03+0300
2026-10-16T14:03+0300
2026-10-16T14:03+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Выступая на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), Кобяков отметил, что угольный рынок сейчас переживает восстановление.
"Сам же уголь снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии. И будет им оставаться дальше. Разговоры о скором уходе угля сильно преувеличены", - сказал Кобяков.
Он добавил, что осенью цены на уголь пошли вверх, вырос спрос. Это стало следствием кризиса на Ближнем Востоке.
"Главные экспортеры - Россия, Индонезия и Австралия. Индонезия - крупнейший экспортер энергетического угля. Австралия - коксующегося. Россия же сегодня получает отличный момент увеличить поставки, прежде всего, в Азию, но для наших компаний рост мировой цены далеко не равен росту прибыли. Основные проблемы понятны: издержки, связанные с ж/д перевозками и дорогие кредиты", - пояснил Кобяков.
"Тут мы упираемся в тему бюджетной и налоговой политики и, конечно, в денежно-кредитную политику (ДКП). Развитие без соответствующих условий - невозможно", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков
Советник президента Кобяков: разговоры о скором уходе угля преувеличены
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Выступая на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), Кобяков отметил, что угольный рынок сейчас переживает восстановление.
"Сам же уголь снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии. И будет им оставаться дальше. Разговоры о скором уходе угля сильно преувеличены", - сказал Кобяков.
Он добавил, что осенью цены на уголь пошли вверх, вырос спрос. Это стало следствием кризиса на Ближнем Востоке.
"Главные экспортеры - Россия, Индонезия и Австралия. Индонезия - крупнейший экспортер энергетического угля. Австралия - коксующегося. Россия же сегодня получает отличный момент увеличить поставки, прежде всего, в Азию, но для наших компаний рост мировой цены далеко не равен росту прибыли. Основные проблемы понятны: издержки, связанные с ж/д перевозками и дорогие кредиты", - пояснил Кобяков.
"Тут мы упираемся в тему бюджетной и налоговой политики и, конечно, в денежно-кредитную политику (ДКП). Развитие без соответствующих условий - невозможно", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.