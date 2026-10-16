Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/razgovory-874336486.html
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:03+0300
2026-10-16T14:03+0300
индонезия
австралия
ближний восток
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874336486.jpg?1792148603
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. Выступая на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), Кобяков отметил, что угольный рынок сейчас переживает восстановление. "Сам же уголь снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии. И будет им оставаться дальше. Разговоры о скором уходе угля сильно преувеличены", - сказал Кобяков. Он добавил, что осенью цены на уголь пошли вверх, вырос спрос. Это стало следствием кризиса на Ближнем Востоке. "Главные экспортеры - Россия, Индонезия и Австралия. Индонезия - крупнейший экспортер энергетического угля. Австралия - коксующегося. Россия же сегодня получает отличный момент увеличить поставки, прежде всего, в Азию, но для наших компаний рост мировой цены далеко не равен росту прибыли. Основные проблемы понятны: издержки, связанные с ж/д перевозками и дорогие кредиты", - пояснил Кобяков. "Тут мы упираемся в тему бюджетной и налоговой политики и, конечно, в денежно-кредитную политику (ДКП). Развитие без соответствующих условий - невозможно", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
индонезия
австралия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индонезия, австралия, ближний восток
ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14:03 16.10.2026
 
Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены - Кобяков

Советник президента Кобяков: разговоры о скором уходе угля преувеличены

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Разговоры о скором уходе угля явно преувеличены, он снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии и будет оставаться таковым дальше, уверен советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
Выступая на пресс-конференции по итогам работы Российской энергетической недели (РЭН), Кобяков отметил, что угольный рынок сейчас переживает восстановление.
"Сам же уголь снова стал привлекательным способом выработки электроэнергии. И будет им оставаться дальше. Разговоры о скором уходе угля сильно преувеличены", - сказал Кобяков.
Он добавил, что осенью цены на уголь пошли вверх, вырос спрос. Это стало следствием кризиса на Ближнем Востоке.
"Главные экспортеры - Россия, Индонезия и Австралия. Индонезия - крупнейший экспортер энергетического угля. Австралия - коксующегося. Россия же сегодня получает отличный момент увеличить поставки, прежде всего, в Азию, но для наших компаний рост мировой цены далеко не равен росту прибыли. Основные проблемы понятны: издержки, связанные с ж/д перевозками и дорогие кредиты", - пояснил Кобяков.
"Тут мы упираемся в тему бюджетной и налоговой политики и, конечно, в денежно-кредитную политику (ДКП). Развитие без соответствующих условий - невозможно", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ИНДОНЕЗИЯАВСТРАЛИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала