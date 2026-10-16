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В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России
В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России
Регионам необходимо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов и с учетом ее интересов сформировать маршруты, рассказал РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:18+0300
2026-10-16T20:22+0300
бизнес
туризм
россия
российский союз туриндустрии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874358677.jpg?1792171330
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Регионам необходимо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов и с учетом ее интересов сформировать маршруты, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в рамках II Форума туроператоров России. "Регионам надо выбрать приоритетный въездной рынок и сфокусироваться, допустим, на ближайшие один-два года на конкретной целевой группе. Четко понять, что этим туристам интересно, что для них нужно подготовить, и вместе с местным бизнесом сформировать соответствующие маршруты", - сказал Уманский, отвечая на вопрос о том, как регионам привлекать иностранных гостей. Универсальный продукт для всех здесь будет менее эффективен, отметил он. По оценке Уманского, Россия относится к дорогим международным туристическим направлениям, поэтому для стимулирования нового потока необходимы привлекательные цены, и вместе с туроператорами и гостиницами сформировать один или несколько продуктов с конкурентным ценовым предложением. Также он отметил, что необходимо договариваться с перевозчиками, в том числе обсуждать с аэропортами льготные условия обслуживания для развития въездного потока. Помимо этого, следует работать на международных площадках: участвовать в профильных выставках, проводить деловые встречи и искать партнеров за рубежом. Для продвижения маршрутов и повышения их узнаваемости можно приглашать блогеров из выбранных стран. "Это такая комплексная работа. Чудес нет, но если это сделать, можно рассчитывать на результат", - заключил он.
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192
40
192
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бизнес, туризм, россия, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии
20:18 16.10.2026 (обновлено: 20:22 16.10.2026)
 
В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России

РСТ: регионам надо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Регионам необходимо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов и с учетом ее интересов сформировать маршруты, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в рамках II Форума туроператоров России.
"Регионам надо выбрать приоритетный въездной рынок и сфокусироваться, допустим, на ближайшие один-два года на конкретной целевой группе. Четко понять, что этим туристам интересно, что для них нужно подготовить, и вместе с местным бизнесом сформировать соответствующие маршруты", - сказал Уманский, отвечая на вопрос о том, как регионам привлекать иностранных гостей.
Универсальный продукт для всех здесь будет менее эффективен, отметил он.
По оценке Уманского, Россия относится к дорогим международным туристическим направлениям, поэтому для стимулирования нового потока необходимы привлекательные цены, и вместе с туроператорами и гостиницами сформировать один или несколько продуктов с конкурентным ценовым предложением.
Также он отметил, что необходимо договариваться с перевозчиками, в том числе обсуждать с аэропортами льготные условия обслуживания для развития въездного потока.
Помимо этого, следует работать на международных площадках: участвовать в профильных выставках, проводить деловые встречи и искать партнеров за рубежом. Для продвижения маршрутов и повышения их узнаваемости можно приглашать блогеров из выбранных стран.
"Это такая комплексная работа. Чудес нет, но если это сделать, можно рассчитывать на результат", - заключил он.
 
БизнесТуризмРОССИЯРоссийский союз туриндустрии
 
 
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