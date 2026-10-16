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В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России

В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России - 16.10.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали, как привлекать иностранных туристов в регионы России

Регионам необходимо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов и с учетом ее интересов сформировать маршруты, рассказал РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:18+0300

2026-10-16T20:18+0300

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российский союз туриндустрии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - ПРАЙМ. Регионам необходимо сосредоточиться на определенной целевой группе иностранных туристов и с учетом ее интересов сформировать маршруты, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в рамках II Форума туроператоров России. "Регионам надо выбрать приоритетный въездной рынок и сфокусироваться, допустим, на ближайшие один-два года на конкретной целевой группе. Четко понять, что этим туристам интересно, что для них нужно подготовить, и вместе с местным бизнесом сформировать соответствующие маршруты", - сказал Уманский, отвечая на вопрос о том, как регионам привлекать иностранных гостей. Универсальный продукт для всех здесь будет менее эффективен, отметил он. По оценке Уманского, Россия относится к дорогим международным туристическим направлениям, поэтому для стимулирования нового потока необходимы привлекательные цены, и вместе с туроператорами и гостиницами сформировать один или несколько продуктов с конкурентным ценовым предложением. Также он отметил, что необходимо договариваться с перевозчиками, в том числе обсуждать с аэропортами льготные условия обслуживания для развития въездного потока. Помимо этого, следует работать на международных площадках: участвовать в профильных выставках, проводить деловые встречи и искать партнеров за рубежом. Для продвижения маршрутов и повышения их узнаваемости можно приглашать блогеров из выбранных стран. "Это такая комплексная работа. Чудес нет, но если это сделать, можно рассчитывать на результат", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, российский союз туриндустрии