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Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира

Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира - 16.10.2026, ПРАЙМ

Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира

Участие в Российской энергетической неделе приняли более 6 тысяч человек из 85 стран мира, заявил на пресс-конференции советник президента России, ответственный | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:38+0300

2026-10-16T13:38+0300

2026-10-16T13:38+0300

россия

москва

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Участие в Российской энергетической неделе приняли более 6 тысяч человек из 85 стран мира, заявил на пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. "Подведем итоги IХ Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2026". В работе форума приняли участие 6600 человек из 85 стран мира", - сказал Кобяков. Девиз форума в этом году - "От энергоресурсов и технологий - к будущему процветанию", напомнил он. "Деловая программа, как всегда, была весьма насыщенной и содержательной. Более 40 панельных сессий и дискуссий, более 100 спикеров", - отметил Кобяков. В программе было семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества", а также "Образование и кадры", перечислил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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