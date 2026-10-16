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Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира
Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира - 16.10.2026, ПРАЙМ
Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира
Участие в Российской энергетической неделе приняли более 6 тысяч человек из 85 стран мира, заявил на пресс-конференции советник президента России, ответственный | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:38+0300
2026-10-16T13:38+0300
россия
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Участие в Российской энергетической неделе приняли более 6 тысяч человек из 85 стран мира, заявил на пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. "Подведем итоги IХ Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2026". В работе форума приняли участие 6600 человек из 85 стран мира", - сказал Кобяков. Девиз форума в этом году - "От энергоресурсов и технологий - к будущему процветанию", напомнил он. "Деловая программа, как всегда, была весьма насыщенной и содержательной. Более 40 панельных сессий и дискуссий, более 100 спикеров", - отметил Кобяков. В программе было семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества", а также "Образование и кадры", перечислил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
13:38 16.10.2026
 
Участие в РЭН приняли более шести тысяч человек из 85 стран мира

Советник президента Кобяков: участие в РЭН приняли 6600 человек из 85 стран мира

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Участие в Российской энергетической неделе приняли более 6 тысяч человек из 85 стран мира, заявил на пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"Подведем итоги IХ Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2026". В работе форума приняли участие 6600 человек из 85 стран мира", - сказал Кобяков.
Девиз форума в этом году - "От энергоресурсов и технологий - к будущему процветанию", напомнил он.
"Деловая программа, как всегда, была весьма насыщенной и содержательной. Более 40 панельных сессий и дискуссий, более 100 спикеров", - отметил Кобяков.
В программе было семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества", а также "Образование и кадры", перечислил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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