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В РЭН прокомментировали рост цен на дизельное топливо на Западе
В РЭН прокомментировали рост цен на дизельное топливо на Западе - 16.10.2026, ПРАЙМ
В РЭН прокомментировали рост цен на дизельное топливо на Западе
История с ростом цен на дизельное топливо на Западе только начинается, хотя Россия еще год назад обращала внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. История с ростом цен на дизельное топливо на Западе только начинается, хотя Россия еще год назад обращала внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"На прошлом форуме, ровно год назад, мы обращали внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, в частности, на рынке дизельного топлива", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
Он отметил, что в мире сегодня существует дефицит перерабатывающих мощностей.
"До СВО европейский дизель редко стоил больше 15 долларов за баррель, чем нефть марки Brent. Год назад разница была около 20 долларов в Европе и 30 долларов в США. Сегодня эта премия - 90 долларов в ЕС и плюс 180 долларов к цене барреля нефти в США", - пояснил советник главы государства.
"И теперь на Западе история с дизелем только начинается", - уверен Кобяков.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, ЗАПАД, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
В РЭН прокомментировали рост цен на дизельное топливо на Западе
Советник президента Кобяков: история с ценами на дизель на Западе только начинается
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. История с ростом цен на дизельное топливо на Западе только начинается, хотя Россия еще год назад обращала внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков.
"На прошлом форуме, ровно год назад, мы обращали внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, в частности, на рынке дизельного топлива", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН).
Он отметил, что в мире сегодня существует дефицит перерабатывающих мощностей.
"До СВО европейский дизель редко стоил больше 15 долларов за баррель, чем нефть марки Brent. Год назад разница была около 20 долларов в Европе и 30 долларов в США. Сегодня эта премия - 90 долларов в ЕС и плюс 180 долларов к цене барреля нефти в США", - пояснил советник главы государства.
"И теперь на Западе история с дизелем только начинается", - уверен Кобяков.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.