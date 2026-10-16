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Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов
Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов
Крупнейшие алкогольные ритейлеры впервые за несколько лет начали уменьшать количество торговых точек на фоне снижения спроса на спиртное, выяснили "Известия". | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312635.jpg?1792099602
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие алкогольные ритейлеры впервые за несколько лет начали уменьшать количество торговых точек на фоне снижения спроса на спиртное, выяснили "Известия". "Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения... На фоне снижения продаж алкоголя, роста цен и ужесточения региональных ограничений федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов", - пишет издание. По данным "Известий", такая тенденция затронула сети "Красное & Белое", "Бристоль", "ВинЛаб" и "Ароматный мир". При этом, как пишет газета, в несетевом сегменте спад оказался заметнее: за год количество таких торговых точек уменьшилось почти на 8%. Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
00:26 16.10.2026
 
Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов

"Известия": крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие алкогольные ритейлеры впервые за несколько лет начали уменьшать количество торговых точек на фоне снижения спроса на спиртное, выяснили "Известия".
"Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения... На фоне снижения продаж алкоголя, роста цен и ужесточения региональных ограничений федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов", - пишет издание.
По данным "Известий", такая тенденция затронула сети "Красное & Белое", "Бристоль", "ВинЛаб" и "Ароматный мир". При этом, как пишет газета, в несетевом сегменте спад оказался заметнее: за год количество таких торговых точек уменьшилось почти на 8%.
Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
 
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