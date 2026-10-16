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"Росатом" провел в Ташкенте занятия на симуляторе ММР РИТМ
"Росатом" провел в Ташкенте занятия на симуляторе ММР РИТМ - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" провел в Ташкенте занятия на симуляторе ММР РИТМ
Специалисты госкорпорации "Росатом" провели в Ташкенте занятия на симуляторе малого модульного реактора (ММР) РИТМ для подготовки местного персонала для работы... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:56+0300
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ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Специалисты госкорпорации "Росатом" провели в Ташкенте занятия на симуляторе малого модульного реактора (ММР) РИТМ для подготовки местного персонала для работы на строящейся интегрированной атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщила пресс-служба агентства по атомной энергии при кабмине республики (Узатом).
По данным пресс-службы, в Ташкенте состоялся семинар Узатома и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по моделированию использования технологий ММР. В нем приняли участие представители агентства, профильных государственных органов, научных и проектных организаций Узбекистана.
"Специалисты "Росатома" представили особенности эксплуатации атомных станций на базе реакторов РИТМ, а также провели практические занятия на тренажере в нормальном режиме и при моделировании аварийных ситуаций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Узатома.
Эти сессии предоставили участникам семинара возможность непосредственно поработать с полномасштабным симулятором и лучше понять специфику эксплуатации реакторов данного типа, добавили в пресс-службе.
В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
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РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Росатом, МАГАТЭ
"Росатом" провел в Ташкенте занятия на симуляторе ММР РИТМ
"Росатом" провел занятия на симуляторе малого модульного реактора для АЭС в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 16 окт – ПРАЙМ. Специалисты госкорпорации "Росатом" провели в Ташкенте занятия на симуляторе малого модульного реактора (ММР) РИТМ для подготовки местного персонала для работы на строящейся интегрированной атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщила пресс-служба агентства по атомной энергии при кабмине республики (Узатом).
По данным пресс-службы, в Ташкенте состоялся семинар Узатома и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по моделированию использования технологий ММР. В нем приняли участие представители агентства, профильных государственных органов, научных и проектных организаций Узбекистана.
"Специалисты "Росатома" представили особенности эксплуатации атомных станций на базе реакторов РИТМ, а также провели практические занятия на тренажере в нормальном режиме и при моделировании аварийных ситуаций", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Узатома.
Эти сессии предоставили участникам семинара возможность непосредственно поработать с полномасштабным симулятором и лучше понять специфику эксплуатации реакторов данного типа, добавили в пресс-службе.
В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.